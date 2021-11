Dobladors catalans en peu de guerra contra TV3: "Aquesta precarització és senzillament insostenible"

Doblatge Unida de Barcelona /@EP







Doblatge Unida de Barcelona (DUB) deixarà de treballar per a TV3 si no anuncia un canvi de les seves condicions els deu dies vinents, ha advertit el president de l'associació, Roger Isasi-Isasmendi, en roda de premsa aquest dimecres.





En un manifest amb més de 1.600 adhesions, DUB ha assegurat que el 2014 la televisió pública catalana va deixar de tenir en compte criteris tècnics, artístics i lingüístics en les seves homologacions per a l'elecció de doblatges, per centrar-se només en els econòmics.

Així mateix, assegura que TV3 ha passat de pagar 72 euros de mitjana per minut de doblatge a 49: "Aquesta precarització és senzillament insostenible, tant per als estudis com per a la part artística".





L'any 2020, DUB va rescatar el cos normatiu i les taules salarials de l'antic conveni en uns pactes d'empresa que van signar la pràctica totalitat d'empreses del sector. L'associació també s'ha reunit amb la direcció de TV3 i altres organismes que, segons han explicat, diuen compartir el seu diagnòstic que la situació és insostenible però no han aportat solucions.





En aquestes reunions, DUB assegura que la direcció de TV3 va prometre que els farien arribar un esborrany del plec de condicions de les properes homologacions perquè poguessin fer les consideracions oportunes.





Amb tot, diuen que això no va passar, i que el plec publicat el 4 de novembre perpetua el mateix sistema: prioritza en un 80% el criteri econòmic i no introdueix mecanismes “per aturar la degradació qualitativa i econòmica” del doblatge en català.





RECLAMACIONS



Per tot això, l'associació reclama la reincorporació de criteris artístics, qualitatius i tècnics a les homologacions, així com la creació d'una figura que vetlli pel compliment d'aquesta qualitat i faci un seguiment del producte.





També demanen que s'introdueixi un índex de preus de referència per producte per sota del qual no es pugui oferir; l'acreditació per part dels estudis del compliment estricte dels salaris pactats, i un augment del pressupost del 30% a través duna aportació finalista de la conselleria de Cultura que sostingui la qualitat del doblatge.





Subratllen que les condicions salarials i laborals van intrínsecament lligades a la qualitat del doblatge, i que un bon doblatge és essencial per recuperar un ús més "normativitzat i desacomplexat" del català.