Raquel Sánchez preveu unir Almeria amb França entre el 2025 i el 2026

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez /@EP







La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que la connexió entre Almeria i la frontera francesa a través del corredor Mediterrani estarà acabada entre el 2025 i el 2026.





Sánchez ho ha dit a Madrid en un acte organitzat per l'Associació Valenciana d'Empresaris, on també ha explicat que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2022 inclouen una inversió de 1.700 milions d'euros per a la infraestructura, més del 10% del total destinat al seu ministeri. També ha indicat que des del juny del 2018 el govern estatal ha augmentat la longitud de la infraestructura en 233 quilòmetres, amb licitacions per valor de 3.000 milions d'euros.





Segons Sánchez, un element que "pressiona" el calendari és l'ajut dels fons europeus, que "defineixen unes fites temporals". En aquest sentit ha afirmat que tot el que està compromès del corredor Mediterrani als fons europeus s'ha d'executar abans del 2026, i per això ha donat per fet que per al 2025 o el 2026 la connexió entre Almeria i la frontera francesa "estarà acabada".





La ministra ha detallat el calendari afirmant que per al 2023 els ciutadans de Múrcia podran viatjar a Madrid, Albacete, Cuenca i tot el nord d'Espanya, alhora que s'aconseguirà connectar el port de Tarragona i tot el clúster industrial que l'envolta "directament amb la resta d'Europa". També ha previst que per al mateix any acabi la implantació de l'ample mixt entre Castellbisbal i Vila-seca, i que els serveis d'alta velocitat entre València i Castelló deixin d'interferir en els serveis de rodalies.





Els càlculs de l'executiu estatal indiquen que per cada euro invertit en el corredor es generarà un retorn de tres euros i mig al Producte Interior Brut (PIB) estatal. Sánchez ha destacat, a més, que serà "la connexió terrestre més eficient i mediambiental amb la resta d'Europa". Pel que fa a la inversió de 1.700 milions prevista als PGE del 2022, 540 serien per a Catalunya, 377 per al País Valencià, 233 per a Múrcia i més de 558 per a Andalusia.