CaixaBank anuncia alteracions de servei per la integració tecnològica amb Bankia

CaixaBank realitzarà durant el cap de setmana que ve la integració tecnològica amb Bankia, que permetrà unificar els sistemes informàtics de les dues entitats després de la fusió, segons un comunicat de CaixaBank aquest dimecres.





Els treballs s'iniciaran a partir de les 15.00 hores del divendres, un cop les oficines tanquin al públic, es preveu que s'estenguin durant els dos dies següents, coincidint amb el cap de setmana, i la previsió és que la integració s'hagi materialitzat el dilluns 15.





En aquesta operació es transmetrà la informació de 7,6 milions de clients actius de Bankia amb un volum de 10,4 PetaBytes, "que equival a 45 vegades la capacitat emmagatzemada a Spotify o al pes de 1.800 milions de cançons en format mp3 d'alta qualitat", ha explicat l'entitat.

En total, són 2.500 milions de documents digitalitzats, que inclouen informació com DNI, contractes, firmes, rebuts o correspondència, entre d'altres.





ALTERACIONS DEL SERVEI



En el moment en què s'iniciïn els treballs, l'actualització de saldo als canals digitals de Bankia se suspendrà temporalment i, en consultar-ne la posició, el client només veurà les dades registrades divendres, a l'inici dels treballs de la integració tecnològica.





Quan la fase de migració conclogui -previsiblement, durant la nit del dissabte 13-, tant el web de Bankia com l'aplicació de banca mòbil quedaran automàticament redirigides al web comercial de CaixaBank ia les aplicacions CaixaBankNow i imagin i a partir del diumenge 14, els clients poden accedir a les aplicacions pròpies de CaixaBank.





En el primer accés a la banca mòbil de CaixaBank, els usuaris podran utilitzar les mateixes claus que utilitzaven amb Bankia i el sistema els sol·licitarà les comprovacions de seguretat habituals, per a les quals caldrà comptar amb el telèfon mòbil.





A més, durant la migració de dades, els clients de Bankia no podran realitzar operacions, entre les quals hi ha l'ús de Bizum o transferències immediates.





Els usuaris podran fer reintegraments d'efectiu amb normalitat als caixers i podran fer servir les targetes sense problema, igual que els TPV dels comerços clients de l'entitat. Els clients de CaixaBank poden operar amb normalitat a través de CaixaBankNow o imagin i fer servir caixers i targetes.





UNA "FASE FONAMENTAL"



CaixaBank ha definit aquesta integració com una "fase fonamental" de la integració després de la fusió amb Bankia, ja que quan culmini, les dues entitats passaran a operar a la pràctica com un únic banc, menys de vuit mesos després d'haver realitzat la unió legal. L'entitat ha explicat que arribarà a una presència geogràfica "equilibrada i diversificada", amb presència a 2.200 municipis espanyols i sent l'únic banc present a 389 localitats.