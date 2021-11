Jordi Pujol sobre un concert econòmic a Catalunya: "hauria desestabilitzat l'economia espanyola"

L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol /@EP







L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assegurat que "Espanya sempre està més oberta a una reivindicació basca que a una catalana", en referència a si durant la transició es va posar sobre la taula la possibilitat que Catalunya tingués un concert econòmic.







Pujol ha volgut prendre la paraula en un acte, que sota el títol de "L'infrafinançament de Catalunya', ha organitzat aquest dimecres el diari 'Ara' amb la participació del conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, i dels exconsellers del ram Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell i Antoni Castells.





En un moment de l'acte, Castells i Giró han debatut sobre el paper dels polítics catalans a l'hora de demanar un concert català durant la Transició i Pujol ha volgut donar la seva versió: "De les persones aquí presents, el que ho ha viscut més directament sóc jo".





Ha assegurat que és "un tema massa grapejat, tendenciosament grapejat" i que sí que es va demanar un concert econòmic per a Catalunya, però que només va ser defensat pels representants de Convegència Democràtica i d'ERC durant les discussions prèvies al primer Estatut català, el 1978.





LLENGUA I CONCERT



Ha explicat que representants del Govern de llavors, entre els quals hi havia el president Adolfo Suárez i el general Gutiérrez Mellado, li van dir que no podien fer un concert econòmic a Catalunya, al·legant que l'economia catalana era massa important i hauria desestabilitzat l'economia d'Espanya.





"Jo no sé si era veritat i ho dubto" ha apuntat Pujol, que ha afegit que Suárez li va assegurar que, textualment, el que és característic de l'Estatut basc seria el concert i el del català, la llengua, i ha afegit que encara ho van intentar escamotejar, en les paraules. Per aquest motiu, Jordi Pujol ha assegurat que "les campanyes contra el català van contra un principi fonamental de la transició".





"En aquest tema de la llengua, que ara torna a estar amenaçada, se'ns va dir: la llengua, sí, però els calés no", ha subratllat l'expresident.





REPRIMENTA ALS PONENTS



Pujol ha tancat la seva intervenció reprenent els ponents ja que, segons ell, no han parlat sobre un suposat infrafinançament a Catalunya: "No m'han dit res d'infrafinançament". Ha assegurat que "encara es pot plantejar com un tema important, dels quals són compulsius, perquè el finançament fos millor".