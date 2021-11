Renfe oferirà un servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa el pròxim cap de setmana

Tren de Rodalies /@EP





Les obres de millora de l'accessibilitat que Renfe està duent a terme al baixador de Vacarisses-Torreblanca, obligaran a interrompre la circulació ferroviària entre Terrassa i Manresa en aquest punt el proper cap de setmana, 13 i 14 de novembre. La incidència tindrà afectació en les línies R4 i R12 de Rodalies, i per això s'oferirà un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Terrassa i Manresa.





Així doncs, pel que fa a la línia R4, es mantindrà el servei de tren entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa, però serà per carretera entre Terrassa i Manresa, i el mateix passarà amb l'R12, que s'haurà de fer per carretera el tram entre Terrassa i Manresa, mentre que es mantindrà el servei ferroviari entre l'Hospitalet i Terrassa i entre Manresa i Lleida.





LES OBRES DE VACARISSES-TORREBLANCA





Renfe va iniciar les obres de millora d’accessibilitat de l’estació de Vacarisses-Torreblanca, així com en la renovació i modernització dels equipaments de l’estació el passat mes de juliol, amb una inversió de 2,4 milions d’euros.





Els principals treballs contemplen la construcció d'un pas elevat que connectarà les dues andanes de l’estació, la instal·lació d’ascensors per tal de garantir la mobilitat dels clients, un recrescut i prolongació de l’alçada de les andanes per arribar als 68 centímetres sobre la cota del carril i l’ampliació a 200 metres per facilitar l’estacionament de trens en doble composició, i una nova zona d’aparcament i condicionament de l’existent.





Els treballs també contemplen la instal·lació de noves marquesines, el tancament perimetral de l'estació, la instal·lació de màquines autovenda, validadores de bitllets, així com de nous teleindicadors i la millora en matèria d’eficiència energètica canviant per llum amb tecnologia LED.





Coincidint amb aquestes actuacions, també es realitza la incorporació dels nous sistemes d’informació i atenció al client. Aquests equipaments consisteixen en teleindicadors LED a cadascuna de les andanes amb missatges de les properes parades que realitza, així com del temps estimat d’arribada. A més, també es posarà una pantalla amb informació en temps real de les pròximes circulacions.