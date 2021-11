Així funcionen els peatges per entrar a Londres o Milà que es podrien aplicar a Barcelona

Cartell del Congestion Charge a Londres /@EP





És una de les notícies de la setmana. Dissabte passat, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, avançava de manera "exclusiva" la possibilitat d'instal·lar peatges a l'entrada de Barcelona. La consellera, des de la COP26 a Glasgow, va admetre haver tingut converses amb l'alcaldessa de la ciutat comtal, Ada Colau, sobre aquest tema, de manera que es van "emplaçar a treballar" també en "la problemàtica del transport individual a Barcelona".





"No sóc ningú per plantejar el peatge, però és evident que moltes capitals europees el tenen", va apuntar Jordà. Així, la titular d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va obrir un nou "meló" en l'àmbit de la circulació a la capital catalana, justament ara que fa dos mesos que es van suprimir els històrics peatges de l'AP-7, AP-2, C-32 Nord i C-33 entre Barcelona i Montmeló.





Per la seva part, aquest mateix dilluns, la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha assegurat que impulsar un peatge d'entrada a la ciutat per combatre la contaminació depèn de la Generalitat o de l'Estat.





"Nosaltres ens comprometem a fer estudis sobre què suposaria el peatge sabent que la ciutat no ho pot implementar directament perquè no tenim competències", ha afirmat en declaracions a TV3. En aquest sentit, Sanz ha afegit que qui sí que ho pot fer és la Generalitat. O sinó, "que l'Estat habiliti Barcelona per impulsar una nova taxa".







EL CAS DE LONDRES: UNA "TARIFA DE CONGESTIÓ"





La proposta que vol tirar endavant la Generalitat és una idea que, tal com va explicar Jordà, ja s'està fent en altres capitals europees. Una d'elles és Londres, que aplica un "peatge" conegut com a "tarifa de congestió" (Congestion Charge en anglès). Aquesta taxa es va introduir a la capital del Regne Unit el 2003, i el seu objectiu és evitar aglomeracions de vehicles al centre de la ciutat i rebaixar el nivell d'emissions de C02.





El funcionament de l'impost es desenvolupa de la següent manera: cada conductor ha de pagar un "tiquet" si vol entrar a la zona de congestió. Els preus -després de la pandèmia- sempre són els mateixos, de manera que s'han d'abonar 15 lliures -17 euros aproximadament- per conduir dins de l'àrea restringida, si es fa entre les 07.00 i les 22.00 hores, cada dia de la setmana. L'únic festiu que no es paga és el dia de Nadal.

Mapa de Londres on s'aplica la tarifa de congestió /@visitlondon.com





LES EXCEPCIONS QUE CONFIRMEN LA REGLA





Però com en tota regla, trobem excepcions. Les persones amb alguna minusvalidesa, motocicletes, ciclomotors, bicis, tricicles, cossos de seguretat i emergències, taxis o vehicles amb més de nou seients estan exempts de pagar la taxa.





D'altra banda, els residents a l'espai de congestió o els que acreditin tenir un vehicle d'"emissions ultra baixes" (ULED) tenen un descompte. Així mateix, es pot configurar un cobrament automàtic anual -costa 10 lliures el registre- en què es paguen sistemàticament els dies que s'ha entrat a la zona, amb una tarifa especial de 14 lliures per dia -uns 16 euros-.





Aquest impost es pot abonar en línia o per telèfon el mateix dia que s'hagi d'executar el desplaçament o abans de fer-lo. També hi ha l'opció de pagar fins a tres dies després del viatge a un preu més alt: 17,50 lliures –20 euros aproximadament–.





Tot i això, per entrar en aquesta àrea no s'han construït peatges físics com ens imaginem. Només existeixen senyals d'avís que indiquen quan s'està entrant i sortint de la zona. Però no és fàcil colar-se, ja que tot l'espai disposa de càmeres que registren la matrícula del vehicle i el "fitxen" per si al final no s'acaba abonant la taxa.





MILÀ I LA SEVA "ÀREA C"





Si posem el focus a la Unió Europea, ens trobem que països "veïns" com Itàlia o França també han aplicat una mesura similar, o almenys, l'han plantejada. A Milà, en comptes de ser una "zona de congestió" hi ha una "Àrea C", i el preu de la taxa és molt més assequible que a Londres, ja que són 5 euros per a tot el dia. També existeix la possibilitat de pagar 30 o 60 euros per a diversos dies.





Pel que fa a les restriccions d'horaris, a la capital de La Llombardia són molt més flexibles si es compara amb els britànics. Així, l'impost s'aplica els dies laborables (dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres) de 7:30 ha 19:30 h, amb l'excepció dels dijous, que acaba una hora abans (de 7:30 ha 18:30 h). Els dies festius i caps de setmana l'Àrea C és gratuïta.





Seguint l'exemple del Regne Unit, no tothom ha de comprar un "tiquet" per accedir-hi (s'adquireixen prèviament als llocs acreditats o en línia). Els conductors de vehicles elèctrics, híbrids i de biocombustible, els de scooters, les persones amb alguna discapacitat o els que tinguin una urgència i necessitin anar a l'hospital, no paguen. En el cas dels residents tenen un descompte de 3 euros, és a dir, acaben pagant un preu final de 2 euros. Igualment, la zona està vigilada per càmeres que controlen qui ha sufragat la taxa.





A diferència de Londres, actualment la ciutat italiana denega l'accés a automòbils de benzina Euro, dièsel Euro 0, 1, 2 i 3, dièsel Euro 4 sense DPF i vehicles de més de 7,5 metres de longitud.





Plànol de l'Àrea C de Milà /@areacmilano.it





FRANÇA S'HO PENSA





La capital francesa també s'ha plantejat incorporar una "taxa de congestió", tot i que de moment no hi ha res legislat més enllà d'un sistema d'etiquetatge "verd" de vehicles. Tot i això, el 2018 es va fer una proposta recollida en un projecte de llei per "limitar el trànsit d'automòbils i lluitar contra la contaminació", en què es deia que els conductors haurien de pagar un "tiquet" de 2,50 euros en les ciutats de més de 100.000 habitants, i de 5 euros a les de més de 500.000, com Marsella, Niça i Lió.





El "peatge urbà", que tenia el suport del govern francès, volia cobrar als vehicles més grans, com els camions, fins a 20 euros, i permetia a les autoritats locals decidir quan i on aplicar la taxa. Finalment la llei no va comptar amb el suport dels alcaldes ni de la societat perquè consideraven que era discriminatòria, de manera que no va acabar prosperant.