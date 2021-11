Barcelona, Tarragona i Girona estan en risc de pluja, vent i onades

Una precipitació acumulada de 100 litres per metre quadrat en 12 hores i onades de fins a 4 metres d'alçada afectaran les Balears i el litoral mediterrani, l'alçada de Catalunya i el País Valencià , segons la predicció de l' Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).





Una dona es protegeix de la pluja amb un paraigua @ep













Així, les pluges posaran en risc a Menorca, Eivissa i Formentera i Girona i serà important (taronja) a Mallorca mentre que per onatge estarà en risc Girona, Comunitat Valenciana, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, ascendit a important (taronja) a Barcelona i Tarragona. Per vent s'activaran els avisos a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.





En concret, la Serra de Tramuntana a Mallorca, el litoral de Barcelona i el litoral nord i sud de Tarragona, tindran avís taronja (risc important) la primera, per pluges acumulades de fins a 100 litres per metre quadrat en 12 hores i les altres dues , per fenòmens costaners provocats per vent del nord i del nord-est de força 7 a 8, que produirà onades de 4 a 5 metres amb mar de fons del nord-est.





L'avís groc, de menor intensitat, estarà actiu per reg de pluges amb acumulats de fins a 80 litres per metre quadrat en 12 hores al nord i nord-est de Mallorca, per precipitació acumulada de fins a 60 litres per metre quadrat en 12 hores al Pirineu de Girona, Eivissa i Formentera, i igualment, per acumulats de 20 litres per metre quadrat en una hora a gairebé tot l'arxipèlag balear i part de Girona.





Hi haurà avís per risc de vent amb ratxes màximes de 80 quilòmetres per hora, amb vent de component est i ratxes de 70 quilòmetres per hora de vent de component nord a les illes de l'arxipèlag balear, que a més, compten amb avís groc per onades de 3 a 4 metres provocades per vent del nord amb intervals de força 7 també al litoral català i valencià.





En concret, la predicció d'Aemet preveu que aquest dijous la borrasca Blas que afecta les Balears, Catalunya i el País Valencià deixi cels ennuvolats o coberts amb xàfecs i tempestes freqüents que seran més forts a Girona, Tarragona, Eivissa, Mallorca, Girona i el entorn del cap de la Nao, que podrien arribar a ser persistents en algunes zones. No descarta que s'estengui per Aragó i l'entorn de la Comunitat Valenciana de manera més feble.





Per a la resta de la Península, pronostica cels poc ennuvolats o clars amb alguns núvols baixos matinals a l'altiplà Nord, la Ibèrica oriental, zones de Galícia i l'àrea cantàbrica, i igualment, l'Aemet no desestima possibles boires matinals al sud del mar d'Alborán, l'interior de Galícia i del cantàbric oriental, l'alt Ebre i les zones de l'altiplà nord. Al Pirineu oriental preveu neus a 1.800 o 2.000 metres, i si s'enfila a més de 2.000 metres.





Pel que fa a les Canàries, es preveuen intervals ennuvolats i no descarta a les illes de major relleu precipitació feble al nord, així com vents alisis febles.





Pel que fa a les temperatures, les màximes aniran en augment al centre nord-est i baixaran a Catalunya i a zones de l'oest de l'altiplà nord . En canvi, les temperatures mínimes pujaran a la façana oriental peninsular i tendeixen a baixar al centre i nord-oest. Així mateix, no pronostica grans canvis a la resta del país i s'esperen gelades febles a l'altiplà nord, el nord-oest de l'altiplà sud i àrees muntanyoses, amb més intensitat als Pirineus.





Els vents seran forts de component nord a les Balears i zones del nord de l'àrea mediterrània de la Península, on assolirà certa força en algunes zones, i també vent de l'est o nord-oest a Galícia i el predomini de vent fluix de component a la resta del país .