Espanya ampliarà el termini de càlcul de pensions per contentar a la Unió Europea

El Govern i la CE han signat aquest dimecres un acord amb les disposicions operatives del pla de recuperació. Segons El País, un dels compromisos d'Espanya que recull aquest acord, subscrit per la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, i el comissari europeu d'Economia, Paolo Gentiloni, és que allargarà el període que s'utilitza per calcular les pensions per així rebre els fons de recuperació.





Aquest estiu Espanya va rebre una suma de 9.036 milions d'euros i quan Brussel·les comprovi que s'han complert totes les seves exigències els sis primers mesos de l'any, farà un nou desemborsament en concepte de prefinançament de 10.000 milions més.





Així doncs, tal com esmentàvem, un dels requisits de Brussel·les és que Espanya ampliï el període de cotització sobre el qual es calculen les pensions. Fa un any, un esborrany que va sortir a la llum deia que s'ampliaria de 25 a 30 anys, cosa que va resultar polèmica. Per això, ara el Govern central ha acceptat ampliar-lo però no s'ha especificat quant.





Segons fonts del Ministeri, informa República, aquesta modificació vol "reforçar la progressivitat i el caràcter contributiu del sistema fent que la pensió de jubilació reflecteixi més la vida laboral del treballador i atengui la realitat d'un mercat laboral en què les interrupcions i les llacunes són cada cop menys excepcionals". A més, se'n farà efectiva la implementació a partir del 2023.





D'altra banda, Espanya haurà de demostrar davant de Brussel·les que la nova estratègia assegura la sostenibilitat de les pensions i garanteix l'equitat entre generacions. Per fer-ho, hauran d'enviar a la CE un document que acontenti una avaluació d'impacte.





Amb això, Espanya es converteix en el primer país de tota la Unió Europea que acorda aquest document amb la CE. Raó per la qual té la possibilitat de demanar el primer desemborsament dels fons comunitaris, cosa en què també encapçalarà la llista d'Europa, tal com han informat des d'Hisenda.