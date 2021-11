Marbella ha publicat una guia que "fomenta la prostitució" amb diners públics, alerten des de FACUA

El secretari general de FACUA-Consumidors en Acció, Rubén Sánchez , ha intervingut aquest dimecres al programa La Hora de la 1 , de TVE, per pronunciar-se sobre la polèmica sorgida arran d'una "guia per a prostitutes" publicada per l'Ajuntament de Marbella .







Sánchez ha denunciat que “ amb fons europeus i disfressada de campanya contra la violència masclista, l'Ajuntament de Marbella (PP) ha llançat una guia que fomenta la prostitució ”.





" Dir que pagant una prostituta estàs ajudant a ser feliç, a tirar-la endavant és absolutament repugnant", ha incidit el secretari general.