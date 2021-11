La Xina i els Estats Units signen un acord históric per a frenar el canvi climàtic en aquesta dècada

Congrès COP25 @EP





La Xina i els Estats Units han donat a conèixer aquest dimecres un acord per accelerar la lluita climàtica en aquesta dècada, un anunci que ha causat sorpresa en el marc de la XXVI Conferència de les Parts de la Convenció Marc del Canvi Climàtic (COP26) de l'ONU, que se celebra a Glasgow.





Pequín i Washington, els dos majors emissors de diòxid de carboni del món, han afirmat en una declaració conjunta que, "alarmats pels informes", "reconeixen la gravetat i urgència de la crisi climàtica", per la qual cosa "estan compromesos a abordar-la a través de respectives accions accelerades en la dècada crítica de 2020".





Així mateix, han incidit que respondran a través de la cooperació en processos multilaterals, inclòs el procés de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), per evitar "impactes catastròfics".





"Els Estats Units i la Xina recorden el seu ferm compromís de treballar junts i amb altres parts per enfortir la implementació de l'Acord de París", han continuat. També destaquen la necessitat d'aconseguir l'objectiu de limitar l'augment de la temperatura mitjana mundial als 1,5 graus centígrads.





Tots dos han advertit que segueix existint una "bretxa significativa" entre els esforços contra el canvi climàtic i els que han de fer-se per aconseguir els objectius, i han subratllat la "importància vital de tancar aquesta bretxa al més aviat possible". En particular, mitjançant la intensificació dels esforços i el treball conjunt, incloent-hi l'acceleració de la transició verda i baixa en carboni i la innovació tecnològica climàtica.





En aquest context, els països han acordat cooperació en relació amb els marcs reglamentaris i les normes mediambientals relacionades amb la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en la dècada de 2020, maximitzar els beneficis socials de la transició energètica neta, polítiques per fomentar la descarbonización i l'electrificació dels sectors d'ús final i el desplegament i l'aplicació de tecnologies com el CCUS i la captura directa d'aire.





REDUIR EMISSIONS DE METÀ





En reconeixement de l'"important paper" de les emissions de metà en l'augment de les temperatures, tots dos països consideren necessari augmentar les mesures per controlar-les. Per això "cooperaran per millorar el mesurament (...), intercanviar informació sobre les seves respectives polítiques i programes per reforçar-ne la gestió i el control, i fomentar la investigació conjunta sobre els reptes i solucions".





Tenint en compte la cooperació esmentada, i abans de la COP27, també volen "desenvolupar mesures addicionals per millorar el control de les emissions de metà".





En aquest sentit, han avançat que "la Xina té la intenció de desenvolupar un Pla d'Acció Nacional exhaustiu i ambiciós sobre el metà, amb l'objectiu d'aconseguir un efecte significatiu en el control i la reducció de les emissions de metà en la dècada de 2020". Per la seva banda, els Estats Units ha anunciat el Pla d'Acció de Reducció d'Emissions de Metà.





ALTES QUOTES DE RENOVABLES





Per reduir les emissions de CO2, han plantejat cooperar en "polítiques que donin suport a la integració efectiva d'altes quotes d'energia renovable intermitent de baix cost, polítiques de transmissió que fomentin l'equilibri eficient de l'oferta i la demanda d'electricitat en àmplies zones geogràfiques o polítiques de generació distribuïda que fomentin la integració de l'energia solar, l'emmagatzematge i altres solucions d'energia neta més prop dels usuaris de l'electricitat, entre d'altres.





En aquest context, els Estats Units han establert l'objectiu d'aconseguir el cent per cent d'electricitat lliure de contaminació per carboni per 2035, mentre que la Xina reduirà progressivament el consum de carbó durant el XV Pla Quinquennal i farà "tot el possible" per accelerar aquesta tasca.





Finalment, han acordat establir un grup de treball sobre la millora de l'acció climàtica en la dècada marcada per promoure la cooperació entre els dos països i els processos multilaterals, amb reunions periòdiques.





Respecte al pla conjunt, l'enviat de la Xina per al clima, Xie Zhenhua, ha afirmat que "hi ha més acord que divergència" entre Pequín i Washington, la qual cosa, ha afegit, converteix la lluita contra el canvi climàtic "en un àrea d'enorme potencial per a la cooperació".





"La publicació d'aquesta declaració conjunta mostra una vegada més que la cooperació és l'única opció tant per a la Xina com pels Estats Units. En treballar junts, els nostres dos països poden aconseguir moltes coses", ha defensat.





Per la seva banda, l'enviat especial per al clima dels Estats Units, John Kerry, ha dit que està "complagut" amb l'acord. "Els passos que estem fent, creiem, poden respondre preguntes sobre el ritme al qual va la Xina i ajudar a la Xina, els Estats Units i altres a accelerar els seus esforços", ha sostingut, informa la cadena nord-americana CNN.





ANTÓNIO GUTERRES





El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha donat la benvinguda a l'acord i ha recalcat que "fer front a la crisi climàtica requereix la collaboració i la solidaritat internacionals".





"Est és un pas important en la direcció correcta", ha celebrat Guterres en una publicació en el seu perfil de Twitter.