Es produeix un incendi en un hospital Covid-19 a Romania i moren dues persones

Almenys dues persones han mort a causa d'un incendi registrat aquest dijous a la matinada en un hospital per a pacients de coronavirus a Ploiesti , situada al sud de Romania , segons han confirmat les autoritats.





La portaveu de la Policia de Prahova, Mihaela Florescu , ha indicat en declaracions a l'agència romanesa de notícies Agerpress que les víctimes mortals són dos pacients de 74 i 75 anys, abans d'afegir que una infermera ha resultat ferida després de patir cremades al 40 per cent del cos.





Florescu ha ressaltat que l'incendi es va desencadenar a una sala del Departament de Malalties Infeccioses de l'Hospital d'Emergències de Ploiesti i ha afegit que un total de 20 persones han estat evacuades del centre, que serveix com a unitat de suport davant la COVID-19.





D'altra banda, ha ressaltat que de moment no se saben les causes del foc i ha afirmat que les autoritats ja han obert una investigació per aclarir el succés. En aquest sentit, ha dit que la policia ha obert una perquisició per possible homicidi culpós.





L'incident té lloc prop d'un mes després de la mort de set persones a causa d'un incendi en una unitat de cures intensives d'un hospital a la ciutat de Constança (est). Així mateix, quatre persones van morir en un altre incendi a un hospital de la capital, Bucarest.