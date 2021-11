El Miguel Bosé més negaconista presenta les seves memòries: "La ciència és la nova inquisició"

Miguel Bosé ha tornat a Espanya per presentar les seves memòries titulades El fill del Capitán Trueno ( Espasa ), un llibre de 488 pàgines que no ha deixat indiferent ningú. El cantant ha intentat mostrar al públic allò que ha viscut durant 65 anys, una experiència marcada pel pes del seu ADN.





Miguel Bosé @ep





El fill del torero Luis Miguel Dominguín i l'actriu Lucía Bosé exposa una sèrie de vivències infantils que el van marcar profundament. "El problema que tenia Miguelito va ser sobreviure diàriament a aquests dos monstres que tanta ombra i tant eclipsi causaven", explica Miguel en una entrevista després de la presentació del seu llibre.





Es tracta d'un llibre on es pot entendre la figura de Bosé, un home que ha hagut de sobreviure als prejudicis constants del seu pare, la representació de l'Espanya franquista. Tot i això, tot fa aigües quan concedeix entrevistes i es veu que poc funciona al cap de Miguel.





En una entrevista a El Mundo, en ser preguntat sobre si ha deixat de creure en la ciència, el cantant torna a caminar amb unes declaracions que el tornen a situar en el negacionisme més absolut : “La ciència és enorme i ens ha donat grandíssimes coses, però darrerament està completament venuda, la medicina la que més. La ciència és la nova Inquisició, un exèrcit de Torquemadas", assegura.





De la mateixa manera, el cantant afirma haver "perdut la fe a la política". "Qui avui tingui una escletxa de fe en la política està condemnat", sentencia.





El cantant està enfadat amb el món i amb la mateixa racionalitat. Al seu llibre, descriu Espanya com "un país apassionat, únic, capaç d'embruixar i també de destruir". Alhora, carrega contra els mitjans en concedir entrevistes: "Espanya té una grandesa brutal, em refereixo a la gent, no a vosaltres, els mitjans".





Per fer-se entendre, a més de publicar unes memòries, Bosé necessitarà ser empàtic amb algú més que no sigui ell mateix . S'hauria d'aturar cinc minuts i pensar, simplement pensar, i abandonar el descens a la bogeria. Les seves declaracions, absolutament negacionistes amb el Covid-19, poden tenir influència a moltes persones que el considerin un ídol de masses. I la veritat, Bosé ja no hi és per liderar res.