Regne Unit ha gastat 3 milions de lliures en treure objectes del cul dels seus ciutadans

En l'última dècada, el Regne Unit ha gastat 3 milions de lliures en extreure objectes del cul dels ciutadans britànics, assenyala Daily Mail.





Prestatgeria d'ampolles - @Pixabay





Les dades, extretes dels registres de l'NHS, detallen que entre el 2010 i el 2019 van haver de dur a terme 3.500 "extraccions manuals de cossos estranys del recte". Cosa que suposa una inversió de 340.000 lliures anuals aproximadament, el que es tradueix en tres milions de lliures en aquest període de temps.





A més, els investigadors assenyalen que això és un problema que cada cop els metges veuen més seguit: l'últim any registrat es van extreure 518 cossos estranys, gairebé el doble que el 2011 i el 2011.





La majoria de vegades, les persones s'introdueixen a l'anus objectes estranys per obtenir plaer sexual. En total, els metges han trobat uns 400 objectes diferents, per la qual cosa hi ha una gran varietat: llaunes de cervesa, pots de desodorant, raspalls de dents etc.





En gairebé tots els casos, els objectes es van poder extreure amb anestèsia dins de les primeres 24 hores; van ser poques les persones que es van haver de quedar diversos dies a l'hospital. Tot i això, els experts assenyalen del risc d'aquesta pràctica: es poden quedar objectes encallats que perforin l'intestí, provoquin una infecció i amb això la mort.