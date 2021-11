Ábalos actuarà per la via penal contra The Objective: "Fa fàstic aquesta informació, és molt grollera"

José Luis Ábalos @ep





L'exministre de Transports, José Luis Ábalos , ha visitat el programa 'Todo es Verdad', presentat per Risto Mejide , per pronunciar-se sobre la suposada exclusiva publicada per The Objective . El mitjà dirigit per Álvaro Nieto va publicar una informació on s'anunciaven les presumptes raons per les quals Ábalos havia estat expulsat del Govern, vinculant-ho amb la prostitució i amb mons "obscurs". Segons The Objective, Ábalos es va "lliurar a la vida nocturna, amb festes i dones en plena pandèmia".





Tot i això, el ministre, lluny d'amagar-se, ha concedit una entrevista per desmentir la informació i aclarir qualsevol dubte, anunciant, a més, que denunciarà a la publicació: " Prendré accions legals per la via penal, no per la via civil que és molt més fàcil. Hi ha alguna cosa que no tolera, contra mi es pot fer el que sigui, el que no tolera és que afecti a tercers. La meva mare amb 92 veu això i li fa mal. Als meus fills també", ha assegurat l'exministre al programa de Cuatro.





"Fa fàstic aquesta informació, és molt grollera. Estic mal acostumat perquè porto vivint això des del febrer del 2020. Segurament és el preu que cal pagar per donar la cara. La dono una vegada més, no tinc cap problema", ha sentenciat Ábalos.





L'exministre afirma saber d'on ve la informació: "Estem en una època de terrorisme d'ultradreta i és on ve això".





FESTES AMB DONES





Risto Mejide li ha preguntat directament a Ábalos si havia estat a "festes amb dones". “ Sóc molt clàssic. No entenc que volen dir amb 'festes amb dones'. Què no són dones normals? No he muntat cap festa, exigeixo que es digui el nom del parador i que es reclamin els danys que suposadament vaig provocar ”, ha respost l'exministre, fent referència a la informació publicada a The Objective i signada per Katy Garat on s'afirma que Ábalos va provocar importants destrosses en una festa en un parador.





També ha negat haver desatès les seves obligacions: "Mai he arribat tard a un consell de Ministres . Jo sóc dels Ministres que menys ha faltat a un consell. Una persona com jo, que tenia tot el dia feina, i que em movia molt, al despatx estava el just, les meves jornades eren llarguíssimes...Si això a un ésser humà no li cansa...Però això que badallava és mentida . Si hi ha un vídeo autoritzo que el publiquin i les fotos, tot el que tinguin", diu.





The Objective haurà de mostrar a seu judicial les suposades proves que els han permès publicar aquesta informació sobre l'exministre de Transports. Si no fos així, podrien ser condemnats a penes de presó.





De moment, els periodistes del medi basen la seva informació en fonts importants del PSOE, sense mostrar ni una sola prova física. De fet, parlen d'un vídeo on es pot veure Ábalos produint destrosses a l'esmentat parador, però cap dels periodistes del mitjà ha pogut veure el vídeo.