Per què comparen el Ministre Garzón amb el cuiner Arguiñano?

Alberto Garzón /@EP





Alberto Garzón es va veure embolicat en polèmiques amb els impostos als dolços i les begudes i per les seves paraules sobre la reducció del consum de carn. Ara, els usuaris de xarxes socials han decidit anomenar-lo Arguiñano perquè ha presentat el receptari 'Menjar ràpid, barat i saludable' de la nutricionista Marián García.







Segons el Ministre de Consum, aquest receptari pot ajudar les famílies treballadores que no compten amb massa diners per fer la compra. "Hi ha una vinculació entre la pobresa i els indicadors agreujats. La taxa d'obesitat infantil és el doble en famílies més pobres que no pas entre famílies més riques", ha explicat.





El ministre explica que les receptes volen "ser una eina per combatre el sobrepès i la desigualtat". Però això ha generat més crítiques en xarxes socials perquè alguns ingredients dels usats, com el salmó o l'alvocat, són cars.