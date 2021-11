Surfistes carreguen contra Colau per posar multes de 1.500 euros per practicar esport a Barcelona

Surfistes a les platges de Galícia - Recurs EP





La Guàrdia Urbana ha identificat una desena de surfistes que practicaven esport a les platges de Barcelona aquest dimecres, segons informa El País. Ara s'enfronten a multes de fins a 1.500 euros per haver practicat el seu esport favorit amb bandera vermella.





A causa del temporal provocat per la borrasca Blas, aquest dimecres a les platges de la capital catalana es podia practicar surf, cosa inusual en aquesta zona del Mediterrani. Els surfistes van poder gaudir d'onades fins a 2,5 metres fins que va arribar la Guàrdia Urbana. "Atenció, surtin de l'aigua, hi ha bandera vermella", va dir la policia municipal, obligant tothom a sortir de l'aigua.





A l'arribar a la costa, van ser identificats i proposats per ser multats, una situació que no es comprèn entre la comunitat de surfistes . “Jo sóc instructor de surf a Galícia. Per mi aquestes les onades és gairebé un mar en calma. Si quan hi ha una mica d'onatge no podem sortir a surfejar, en realitat significa que no podem practicar el nostre esport a Barcelona”, denunciava Manel Maestre, un dels surfistes identificat pels agents, a El País .









“Jo sóc de Cantàbria i per una vegada que tindríem a Barcelona una mar una mica menys tranquil ens denuncien”, s'afligeix un altre surfista en declaracions a l'esmentat mitjà.







L'Ajuntament de Barcelona té activat el Pla Bàsic d'Emergències Municipal pel fort onatge, vaticinant que hi podria haver onades de fins a 2,5 metres. El Consistori considera que les onades podien superar els 2,5 metres, de manera que l'onatge podria suposar un "perill per a les persones o destrosses al mobiliari". El pla prohibeix "entrar a l'aigua mentre oneja la bandera vermella".