França recomana no administrar la vacuna de Moderna a menors de 30 anys per risc de miocarditis

Vacuna de Moderna @ep





L'autoritat de salut pública de França ha recomanat que les persones menors de 30 anys rebin la vacuna Comirnaty COVID-19 de Pfizer quan estigui disponible en lloc de la vacuna Spikevax de Moderna , que comporta riscos comparativament més alts de problemes relacionats amb el cor.





L'Haute Autorite de Sante (HAS), que no té poder legal per prohibir o llicenciar medicaments però actua com a assessor del sector sanitari francès, va citar riscos "molt rars" relacionats amb la miocarditis, una malaltia cardíaca, que havia aparegut en dades recents sobre la vacuna Moderna i en un estudi francès publicat dilluns.





"Dins de la població menor de 30 anys, aquest risc sembla ser cinc vegades menor amb la vacuna Comirnaty de Pfizer en comparació del jab Spikevax de Moderna", va dir HAS segons la seva opinió publicada dilluns.





La decisió a París es va produir després que els reguladors de diversos altres països, inclosos el Canadà, Finlàndia i Suècia, també adoptessin decisions semblants amb la vacuna de Moderna. El regulador de medicaments de la Unió Europea, l'EMA, va aprovar el mes passat la vacuna de reforç de Moderna per a tots els grups més grans de 18 anys, almenys sis mesos després de la segona dosi.





LEMA a principis d'aquest any va dir que havia trobat un possible vincle entre una malaltia cardíaca inflamatòria molt rara i les vacunes COVID-19 de les vacunes de Pfizer i Moderna.





Tot i això, segons l'EMA, els beneficis de les dues injeccions d'ARNm per prevenir COVID-19 continuen superant els riscos, ha dit el regulador, fent-se ressò d'opinions similars expressades pels reguladors nord-americans i l'Organització Mundial de la Salut.





La HAS de França va dir que la seva recomanació, que s'aplicaria independentment de l'ús de la vacuna com a primera, segona o tercera dosi de "reforç", seria vàlida fins que es coneguin més troballes científiques sobre això.





Tot i això, per a les persones majors de 30 anys, l'autoritat va recomanar explícitament l'ús de la vacuna Moderna, dient que la seva efectivitat era lleugerament superior.