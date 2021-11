Una dona fa creure el seu marit que està malalt i li roba 600.000 dòlars

@EP





Una dona nord-americana va ser detinguda el 27 d' octubre passat a Connecticut després d' haver fet creure el seu marit durant 20 anys que patia Alzheimer per poder robar -li .





La policia ha explicat en un comunicat que la dona, de 63 anys, ha estat acusada de falsificar la firma del seu marit en xecs tant de pensió com de la Seguretat Social i altres documents legals.





A poc a poc va anar aconseguint diners que ingressava en un compte bancari del qual només en coneixia l'existència ella. Així va aconseguir ajuntar fins a 600.000 dòlars. A més, va explicar a la policia que tot ho va aconseguir fent creure al seu marit que patia Alzheimer, una malaltia que ja havia tingut la seva mare.





Ella li deia que no podia anar al banc pel seu estat de salut, i per això el marit es quedava a casa i era ella la que anava a la sucursal. D'aquesta manera, ell no podia descobrir el baix saldo dels seus comptes ni els moviments estranys que ella feia. Però finalment, el marit i la seva filla gran es van adonar del frau.





La filla va anar a la policia a explicar que havia descobert el presumpte robatori després de trobar "papereig financer" a casa seva. A més, va comunicar que la seva mare hauria robat el seu pare des del 1999, moment en què li va fer creure que havia desenvolupat la mateixa malaltia que la seva mare.