Filtren els àudios d'una directora de guarderia insultant a nadons: "Sudaca de merda, gilipolles"

'El programa de Ana Rosa' ha pogut accedir en exclusiva als àudios de l'atestat policial on una professora d'una escola bressol de Madrid insulta nens de 0 a 3 anys. En els set àudios que ha aconseguit recollir la Policia Nacional, es pot sentir a la directora dir-li a una nena mentre menja: "Vinga, mossega les dents, guarra... Ets guarra com tu sola . Vinga, empassa, mastega que he de anar a comprar".





"Deixa de plorar, joder" , li diu Belén, la directora, a una nena menor de tres anys, a més de llançar-li alguns insults racistes: "Sudaca de merda, gilipolles, te'ls menges pels meus collons , no riuràs de mi".







Els àudios van ser gravats per una altra empleada del centre. Ara, la directora de l'escola bressol està acusada de maltractament infantil. "És una situació difícil, no em trobo bé per la pressió, és totalment fals el que es diu sobre la meva persona i aquesta escola infantil", ha dit la directora a 'El Programa de Ana Rosa'.





Quan escolten els àudios, un dels pares dels menors del centre s'ha quedat en blanc. "Estic impactat i desconcertat", ha dit, demanant que s'investigui el succés