Vodafone va imposar una penalització de 180 euros per donar de baixa un usuari que havia mort

@ep





Després de l'actuació de FACUA Comunitat Valenciana, Vodafone ha tornat una penalització de 180 euros que va aplicar a un mort . La companyia va oferir a la seva filla el reemborsament dels diners, però després li van indicar que s'ho quedarien i van ironitzar recomanant-lo acudir a una associació de consumidors si volia recuperar-los.





El febrer del 2021, Dolores Romero Cuenca, resident a Alacant, va contactar amb Vodafone després de la mort del seu pare per donar de baixa els serveis que aquest tenia contractats. Aparentment, Vodafone no li va posar cap trava i li va comunicar que el recàrrec de la baixa en període de permanència és de 179,41 euros però, en ser per defunció, no tindria cap mena de penalització.





Per efectuar la baixa dels serveis, la usuària va complir tots els passos que cal seguir. Tot i això, a l'abril, Vodafone va cobrar una factura al compte associat al contracte per un import de 179,41 euros en concepte d'incompliment de permanència, per la qual cosa es va posar en contacte amb atenció al client per demanar explicacions.





Vodafone va assegurar que seguia fent ús del servei





El teleoperador que va atendre Dolores li va informar que no els constava cap indicació en el formulari enviat que la causa de la finalització del contracte fos per la mort del titular. Tot i que l'afectada va expressar que aquesta afirmació era falsa, va accedir a remetre novament la comunicació de cancel·lació dels serveis al correu electrònic indicat.





Dos dies després, i com que no va rebre cap confirmació sobre les gestions realitzades, la usuària va tornar a contactar amb el servei d'atenció al client. El teleoperador que el va atendre aquesta vegada li va indicar que no podien eximir-lo de tal penalització perquè es va estar fent ús del servei després de la mort del seu pare, cosa que no era certa, així que va sol·licitar informes en què constés aquesta activitat.





"Després d'un mes esperant els documents que havia demanat, a més d'una solució a l'estrambòtica situació en què em trobava, vaig tornar a insistir i a sol·licitar els informes amb la intenció d'interposar una altra reclamació", explica Dolores. "Al que un altre teleoperador em va respondre que no podia enviar-me'ls i, en to jocós, em va dir que anés a una associació de consumidors."





Comportament intolerable





Al juny del 2021, i després de mesos rebent informacions contradictòries per part de l'empresa, Dolores va decidir acudir a FACUA Comunitat Valenciana perquè exercira accions en defensa dels seus drets.





L'equip jurídic de l'associació es va dirigir a Vodafone per instar-lo a tornar el càrrec per incompliment de la permanència. Encara que legalment podia aplicar una penalització, la quantia era indeguda, ja que l'import màxim establert al contracte s'ha de prorratejar en funció dels mesos que faltessin per a la seva finalització quan es va sol·licitar la baixa. I això més enllà del compromís comercial que havia mostrat el primer teleoperador que va atendre Dolores de reemborsar tots els diners en assumir que la baixa es va produir per la mort del titular.





Finalment, Vodafone ha emès una resposta davant la reclamació interposada informant que, una vegada realitzades les comprovacions del que es va exposar a l'escrit, havien tornat a 179,41 euros.





"Gràcies a la intervenció de l'equip jurídic de FACUA de la Comunitat Valenciana, en menys d'un mes s'ha aconseguit solucionar el problema que feia mig any que arrossegava" comenta Dolores. "El meu agraïment més total a aquest equip i a tot el personal que forma part d'aquesta associació per l'atenció, el tracte i la celeritat que ha portat a fi la meva situació".