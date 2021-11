Polònia accepta el desplegament d'Europol a la frontera amb Bielorússia

Vista general de la frontera entre Bielorússia i Polònia @ep





La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous que les autoritats poloneses han acceptat després de setmanes de converses sol · licitar el desplegament d'experts d'Europol a la frontera amb Bielorússia per comptar amb la seva ajuda en la resposta a la pressió migratòria dirigida des de Minsk .









El desplegament serà possible després de rebre una petició formal per part de Varsòvia atès que les agències europees no poden assistir els Estats membres sobre el terreny fins que aquests ho sol·liciten.





Els detalls de la missió sobre el nombre d'agents i el calendari de treball encara s'han de definir, segons ha indicat una portaveu comunitària des de Brussel·les, que s'ha limitat a informar que s'enviaran experts del Centre sobre Trànsit de Migrants d'Europol (EMSC , per les sigles en anglès).





La UE acusa el règim d'Alexander Lukaixenko d'orquestrar un "atac híbrid" contra la UE a través de la frontera amb Polònia, Lituània i Letònia usant milers de migrants irregulars conduïts amb la seva connivència fins al pas amb territori comunitari.





ONG i periodistes, per la seva banda, han denunciat que les autoritats poloneses els impedeixen l'accés a la zona fronterera on s'estan concentrant els migrants que tracten de travessar Polònia i alerta que Varsòvia està fent devolucions en calent , expulsant els migrants cap a Bielorússia i impedint que presentin demandes d'asil.





La Comissió Europea ha evitat respondre directament preguntes sobre aquestes denúncies amb l'argument que no disposa d'informació directa perquè els seus experts no són a la zona, però insisteix que manté contactes amb Varsòvia per obtenir informació i reclama poder enviar experts comunitaris.





En aquest sentit, l'Executiu comunitari ha reiterat la crida perquè es permeti l'accés d'ONG a la regió fronterera des de Polònia i Bielorússia per garantir que les persones reben l'assistència necessària.





També hi ha converses amb les Nacions Unides i altres agències internacionals per avaluar la situació i veure com "retornar de manera segura" els migrants detinguts a la zona fins als seus països d'origen, ha conclòs la portaveu comunitària.