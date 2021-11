A Catalunya només el 5% de les persones pobres cobra l'Ingrés Mínim Vital

Arxiu /@EP





L'Ingrés Mínim Vital (IMV) és una prestació destinada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que o bé viuen soles, o bé estan integrades en una unitat de convivència i no tenen prou recursos econòmics per cobrir les seves necessitats bàsiques. Tot i això, segons dades recollides per l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, només el 8% de la població que viu sota el llindar de la pobresa (el que representa 799.203 persones) es beneficia de l'IMV al nostre país. A Catalunya, aquesta xifra baixa fins al 4,91%.





3 DE CADA 4 SOL·LICITUDS HAN ESTAT REBUTJADES





A més, des d'aquesta Associació assenyalen que el 73% de les sol·licituds per rebre l'Ingrés Mínim Vital han estat denegades. És a dir, 888.000. D'altra banda, gairabé 100.000 encara estan per resoldre.





Del 2020 al 2021, amb les modificacions del Reial Decret Llei que regula l' Ingrés Mínim Vital, la situació ha millorat. L'any passat les resolucions positives van ser del 15,3%, una xifra que va augmentar del gener al març del 2021 (27,9%) i des d'aleshores fins al setembre (30,4%).





Tot i això, l'IMV només arriba al 8% de les persones que viuen sota el llindar de la pobresa a España. Per això, des de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials consideren que no està complint les expectatives. Una cosa que ja ressaltaven a l'últim informe emès per Càritas de què us parlàvem fa uns dies a Catalunyapress: l'IMV no està funcionant de la manera com hauria de fer-ho.









Cal assenyalar que, segons les dades recollides per l'Associació esmentada, en els 15 mesos que port en marxa l'Ingrés Mínim Vital s'han recollit 1.240.000 sol·licituds, de les quals 97.513 encara estan sense resoldre.





El Ministeri, per la seva banda, ha assenyalat al seu Portal de Transparència que el 60% d'aquest 73% de sol·licituds rebutjades és perquè els ciutadans que ho demanen no compleixen els criteris de vulnerabilitat perquè superen els llindars de renda i patrimoni establerts com límit.





És important tenir en compte que per assignar la prestació als ciutadans es té en compte quins van ser els seus ingressos el 2019, per la qual cosa es deixa de banda l'impacte de la pandèmia.





LA COBERTURA DE L'IMV ÉS DESIGUAL





D'altra banda, des de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials apunten que la cobertura d'aquesta prestació és desigual a Espanya.





Així, diuen que Catalunya té una cobertura del 4,9%, seguida de les Canàries en què tenen una del 5,5%. Una xifra que contrasta amb les de Ceuta i Melilla, que estan al 20,3% i al 19,4% de cobertura respectivament.





Taula de l´Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials. Font de la dada: Informe de rendes mínimes dinserció, any 2019. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Direcció General de Política Social, de les Famílies i de la Infància.