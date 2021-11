CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Pixabay







Bona tarda, estimades lectores i lectors!





Aquest dijous Catalunya ha seguit en alerta per vent, pluges i onatge. Però no tot han estat males notícies: aquest 11/11 s'ha celebrat el Dia del solter. Una festa que va sorgir a la Xina als anys 90 però que ja es troba estesa per tot el món.





La data no ha estat escollida a l'atzar, sinó que es va fer a consciència perque el número u representa una persona sola. Es tracta d'un dia en què celebrar l'orgull de ser solter i que s'ha convertit també en una festa del comerç en línia. I és que moltes botigues aprofiten aquest dia per fer rebaixes als seus productes.





Et deixem a continuació el nostre breu podcast informatiu perquè de seguida puguis anar-te'n de compres online.













