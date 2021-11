Bielorússia amenaça amb tallar el trànsit de gas cap a Europa en cas de noves sancions

El president de Bielorússia , Aleksandr Lukaixenko , ha amenaçat aquest dijous de tallar el trànsit de gas cap als països de la Unió Europea (UE) en cas que el bloc anunciï noves sancions, alhora que ha ordenat supervisar els "moviments de tropes" de l'OTAN i Polònia a la frontera.





"Proporcionem calefacció a Europa i tot i així ens amenacen de tancar la frontera. I si tanquem el pas de gas natural?", s'ha preguntat el mandatari, que ha recomanat a les autoritats de Polònia, Lituània "i altres ximples" que " pensin abans de parlar”.





"El Ministeri d'Exteriors ha d'advertir tothom a Europa. Si apliquen noves sancions contra nosaltres, hem de respondre", ha manifestat Lukaixenko. "Han començat a espantar-nos amb el cinquè paquet (de sancions)", ha dit, abans de demanar al primer ministre, Roman Golovchenko, que "no es perdoni res" al bloc.





Alexander Lukaixenko @ep





Alhora, ha destacat durant una reunió que "el Ministeri de Defensa, el Comitè de Seguretat de l´Estat (KGB) i les forces frontereres han de controlar el moviment de tropes de l´OTAN i Polònia", segons ha recollit l´agència bielorussa de notícies BelTA. Així, ha ressaltat que a la zona ja hi ha desplegats 15.000 militars, carros de combat i vehicles blindats, alhora que ha denunciat que aquest desplegament ha estat dut a terme "de forma insolent" i "sense avisar ningú".





A més, el mandatari ha ordenat prestar una atenció especial al lliurament d'ajuda als refugiats que es troben a la frontera i ha advertit que s'han registrat intents d'introduir armes i municions en alguns campaments per provocar un conflicte. El Ministeri de Defensa de Bielorússia va ordenar dimecres augmentar la defensa aèria a la zona occidental del país davant l'augment de la tensió amb Polònia. Així, ha dit que la Força Aèria ha augmentat el seu desplegament "tant a l'oest com al nord-oest".





Per part seva, el ministre d'Exteriors de Bielorússia, Vladimir Makei, ha negat en una entrevista concedida a l'agència russa de notícies Sputnik que Minsk hagi llançat una "guerra híbrida" contra la Unió Europea (UE) a través de l'autorització de pas milers de migrants a través de les seves fronteres. Makei ha sostingut que el que passa a la frontera amb Polònia "és resultat de la irreflexiva política de la UE" i "conseqüència de la destrucció del sistema estatal de diversos estats i de convidar els refugiats amb la promesa d'acollir-los".





" Avui dia la UE va canviar radicalment aquesta política i intenta castigar Bielorússia imputant-li una guerra híbrida ", ha sostingut. "¿De quina guerra híbrida estan parlant? ¿Bielorússia contra la UE amb els seus 500 milions d'habitants? Per part nostra no hi ha cap guerra ni n'hi pot haver", ha recalcat. En aquest sentit, ha incidit que les autoritats bieloruses estan interessades que la crisi migratòria se solucioni com més aviat millor i ha recordat que el bloc va deixar de finançar el 2020 els projectes de reforç d'infraestructura fronterera, i Minsk va suspendre l'acord de readmissió.





"Vam proposar a la UE sostenir consultes sobre aquest assumpte, però vam rebre una resposta negativa. Des d'aleshores vam tornar a proposar centenars de vegades entaular el diàleg, però mai no ens van respondre positivament", ha dit el ministre d'Exteriors bielorús. Per això, ha incidit que Bielorússia veu intents dorganitzar provocacions per part dels països veïns. "





No depèn de nosaltres el desenvolupament de la situació. Esperem que s'imposi el sentit comú i que l'altra part arribi a comprendre que s'ha de buscar una sortida a aquesta situació", ha dit.





AEROFLOT REBUTJA LES ACUSACIONS





D'altra banda, la major aerolínia russa, Aeroflot , ha rebutjat durant la jornada les acusacions sobre la seva presumpta implicació en el tràfic de migrants en situació irregular cap a la UE a través de Bielorússia. "La informació sobre la participació o assistència d'Aeroflot a l'organització del transport massiu de migrants al territori de Bielorússia no té res a veure amb la realitat", ha dit la companyia a través d'un comunicat.





"La informació sobre l'amenaça d'imposar sancions pot impactar de manera negativa en les activitats operatives i financeres de l'empresa, així com en la capitalització", ha manifestat, abans d'afegir que no efectua vols a l'Iraq o Síria i que no compta amb una connexió entre Istanbul i Minsk.





Alhora, ha recalcat que té la intenció de protegir els seus interessos utilitzant vies legítimes, "inclòs el dret a la protecció judicial dels interessos de l'empresa" , després que l'agència Bloomberg informés que la UE podria imposar sancions a principis de desembre contra Aeroflot i la turca Turkish Airlines per presumpta implicació en trànsit de migrants.





En aquest sentit, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha titllat de "disbarat" aquestes informacions. "Esperem que aquestes idees boges siguin part de la desinformació", ha valorat el portaveu de la Presidència russa durant una compareixença davant de la premsa.