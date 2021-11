El Museu de les Aigües se suma a 26a Setmana de la Ciència amb "El repte del mil·lenni"

Museu de les Aigües /@EP





Un any més, el Museu de les Aigües se suma a la celebració de La Setmana de la Ciència, una iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) que enguany celebra la 26a edició. Del 12 al 21 de novembre es duran a terme nombroses activitats de divulgació científica arreu de tot Catalunya.





Tal com ha informat Agbar aquest dijous, en el marc de l'esdeveniment, el Museu estrena l'activitat virtual "El repte del mil·lenni", un joc per conèixer el Museu de les Aigües a través de la visita interactiva i comprometre's amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).





El joc consisteix a accedir a la visita virtual del Museu i trobar punts amagats pels diferents espais, explica l'entitat. Cada punt, a través de vídeos i enigmes, donarà a conèixer millor els ODS. En finalitzar el joc, cada participant haurà obtingut un codi que, en cas de ser correcte, li permetrà resoldre "El repte del mil·lenni".





A més a més, el Museu de les Aigües, en el seu compromís per la sostenibilitat, també participarà a la Setmana de la Ciència amb altres activitats digitals estretament lligades a la lluita contra el canvi climàtic i la divulgació del paper essencial de l'aigua com a referent en educació.





