La víctima d'una violació a Sant Boi assegura que se la van emportar per força en un maleter

La víctima de la presumpta agressió sexual per part de tres homes en un descampat de Sant Boi de Llobregat en sortir d'una discoteca de Molins de Rei (Barcelona) el 19 de maig del 2018 ha assegurat al judici que els seus presumptes agressors la "van agafar" pels pèls" i la van introduir al maleter.





A la primera sessió del judici a la secció 6 de l'Audiència Provincial de Barcelona, la noia ha explicat que aquella nit havia consumit drogues i alcohol, que li havien robat la bossa, i que quan va sortir de la discoteca volia anar a comprar més droga amb uns coneguts, però que els acusats van baixar d'un cotxe, la van "arrossegar pels pèls" i la van introduir al maleter.





" No sé quant va durar el trajecte fins al descampat, no me'n recordo, però quan van obrir la porta vaig intentar donar una puntada de peu i em van agafar, em van tirar a terra, em van intentar abaixar les mitges i em van aixecar el vestit ", ha manifestat.





Ha relatat que els tres agressors la van obligar a fer-los fel·lacions i que tres d'ells la van penetrar i van ejacular-hi a sobre mentre la insultaven i li deien que callés: "Deien que jo ho posava difícil, que altres noies no oposen tanta resistència".





Després dels fets, ha explicat que els acusats van discutir i van obrir la porta del cotxe i la van deixar al descampat, moment en què ella va caminar fins a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Sant Boi demanant ajuda, però que ningú no la va voler ajudar, segons ella.





ESTAT PSICOLÒGIC





La víctima ha explicat que aquest fet ha canviat la seva vida per complet, que encara no surt sola pel carrer i que li fa "por parlar amb gent desconeguda", i fins i tot que va estar ingressada un temps en un psiquiàtric.





Al parlar amb els Mossos d'Esquadra a comissaria, li van ensenyar fotografies de diverses persones que podien ser els presumptes agressors, tot i això ha assegurat que no reconeixia ningú, i que únicament recordava que alguns dels presumptes agressors portaven tatuatges als braços.





També ha relatat que ella recordava que el cotxe on l'havien introduït era de color vermell, i que als agents que li van prendre declaració els va semblar que podia ser un cotxe de color gris xampany i que li van insistir que el cotxe era d'aquell color : "Com que jo en aquell moment no me'n recordava del tot em van fer dubtar i canviar el meu testimoni. No havia dormit, no havia menjat, estava en xoc. Pot ser que digués finalment que el cotxe era gris".





TESTIMONIS





A la primera sessió d'aquest judici han declarat diversos testimonis, entre amics de la víctima, amics dels acusats, agents dels Mossos d'Esquadra, treballadors de la discoteca i dels Ferrocarrils on es va desplaçar la noia després de la presumpta agressió sexual.





La treballadora que la va trobar a l'estació de Ferrocarrils de Sant Boi ha expressat que va trobar la víctima amb "ansietat i alterada" , que li va relatar els fets i que recorda que anava amb les mitges trencades i foradades.





Un amic dels acusats ha explicat que la víctima els deia que es volia anar amb ells al sortir de la discoteca, que s'havia "operat els pits, que costaven 5.000 euros" i que van anar a esmorzar; altres testimonis proposats per la defensa dels acusats han manifestat que no van veure forçada la víctima en cap moment.





Els agents dels Mossos que li van prendre les primeres declaracions a comissaria han coincidit que la víctima estava "en estat de xoc", que va explicar que un dels agressors tenia un tatuatge de Michael Jordan, però que hi havia moltes coses que no recordava bé , i han desmentit que insistissin la víctima amb el color del cotxe.





" En la seva primera declaració la víctima parla d'un cotxe gris, no vermell. Nosaltres no forcem mai, i qui faci això considero que és un mal professional ", ha expressat un dels agents.

Un dels mossos que va fer l'informe de contingut dels mòbils dels investigats ha explicat que a la terminal d'algun s'havien esborrat converses de WhatsApp dels dies 18 i 19 de maig, però que va recuperar missatges de veu i unes imatges on es veia un dels acusats al seient del conductor "amb la mà al coll de la víctima" i altres imatges de la víctima nua, entre d'altres.





A l'escrit d'acusació, el fiscal demana 46 anys de presó per a un dels acusats i 43 anys de presó per a cadascun dels altres dos implicats.