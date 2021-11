"Somni d'una nit de teatre" o el món de l'escena entre bambolines

Llegeixo a la llengüeta de la coberta de “Somni d'una nit de teatre” (B Penguin Random House) que Mónica Gutiérrez és historiadora i periodista. Segur que no és, a més, actriu o ha estat vinculada més o menys directament amb el món del teatre? Perquè el que descriu a la seva novel·la és una divertida -i ben informada- introspecció sobre aquest univers complex en què es conjuguen, no sempre harmònicament, ambicions, enemistats, enveges, relacions més o menys íntimes fidels i/o infidels, complexos, interessos i mil elements concurrents que fan del que discorre darrere del teló i entre bastidors un veritable calidoscopi de l'espècie humana.





Gutiérrez, que demostra ser, a més, una excel·lent coneixedora de l'obra de Shakespeare -el personatge omnipresent al llarg de tota la trama argumental com a inspirador del llenguatge dels de la pròpia narració- fabula al voltant de les interioritats de la professió teatral, circumscrivint-se a un àmbit específic: el de les produccions oficials, afavorides per les administracions públiques. I com a “Somni d'una nit de teatre” discorre a Barcelona, és obligada la referència al Teatre Nacional de Catalunya, la companyia del qual ha de viatjar a Escòcia i Anglaterra com a convidada al festival d'Edimburg i la Societat de Teatre de Londres.









En realitat, a “Somni d'una nit de teatre” hi ha poc més que una història d'amor que es desenvolupa amb pocs ensurts -la fugida d'Elsa no arriba a ser-ho-, cosa que convidaria a pensar que es tracta d'una novel·la prescindible. Però no hi ha res. Gutiérrez ha engegat sobre aquesta trama senzilla un extraordinari retaule de personatges: el director Max Borges, amant del teatre anglès, que odia els musicals i sobretot un altre director, el seu enemic i competidor Dereck B. Plum; l'ajudant de direcció Elsa Soler, que anava per a historiadora fins que submergeix per un atzar en el negoci escènic -tots dos, amb el seu respectiu trauma sentimental-; la “gran dama” de l'escena Margot Degard -a la vida real, Margarita Pérez-, amb el seu anodí, però servicial marit; i, finalment, tots els epígons dels anteriors, des de la dissenyadora de vestuari, el traductor, els pares de la protagonista…. ¡fins i tot el premier britànic Cameron! que també apareix circumstancialment a la novel·la.







La descripció dels assaigs, les nits d'estrena sota la tirania de l'estrès, els nervis, els incidents sobrevinguts i els dubtes sobre la reacció del públic, la banalitat de les festes de celebració posterior, les patologies –reals o imaginàries– de les primeres figures -no és la menor l'alcoholisme del primer actor-, el paper dels secundaris, la intromissió dels periodistes -l'aparició de l'informador esportiu reconvertit en periodista cultural és esplèndida-, el funcionament i la litúrgia dels festivals, tot està descrit de manera vívida, creïble i versemblant. Entre tota aquesta fauna, Gutiérrez va sembrant frases i aforismes bé de Shakespeare, bé de collita pròpia. I així defineix la felicitat dient: “En un platet de la balança sempre tindràs problemes i tristeses; a l'altre, petites alegries quotidianes. La felicitat consisteix que aquests petits detalls i moments feliços pesin més i desequilibrin la balança. Per aquestes petites alegries (la melmelada per esmorzar, el te compartit, el somriure d'algú que t'estima, un paisatge bonic sota la pluja, el sabor de la xocolata, l'olor dels llençols nets acabats de canviar, les excavacions arqueològiques que aporten nous i sorprenents descobriments) t'aixeques cada matí, sense importar com n'és d'imperfecta la teva vida o el món on habites”.





Per acabar, algunes observacions: encara que la ficció teatral permet tota llicència, no estarà de més recordar que la nit de Nadal és una de les poques nits en què els teatres de Barcelona romanen tancats amb pany i forrellat, que imaginar l'incendi del Goya és alguna cosa més que el d'un teatre, perquè aquesta sala només és una part de l'immens Centre Aragonès i, en fi, last, but not least -perdó per l'anglicisme, disculpable perquè ronda en el nostre torn l'esperit de l'autor de Stratford on Avon- entristeix llegir que també a aquesta autora, per altra banda culta, diu les “dotze del migdia”, una hora inexistent.