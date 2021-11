Els veïns de Collbató emprenyats pel malbaratament d'aigua en avaries sense solucionar

Imatge de la fuita d'aigua denunciada pels veïns/ @Toni__Torres





Els veïns de Collbató estan emprenyats i es pregunten qui paga l'aigua d'una avaria que fa una setmana que no es resol. L'última cosa que han sabut és que l'empresa responsable va posar un con. De fet manifesten "és vergonyós que ningú posi solucions".

La responsable de tota aquesta inconsciència mediambiental en temps on l'aigua és un bé escàs, la té Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (GIACSA) l'empresa pública de gestió directa del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC); que agrupa diversos Ajuntaments, entre ells el de Collbató i que està sent posada en qüestió fins i tot pels grups polítics locals.

De fet, recentment el TSJC va anul·lar la remunicipalització de l'aigua a Collbató i el Suprem va considerar un frau de llei el sistema de CONGIAC en la remunicipalització de l'aigua en aquest municipi en una sentència que es va fer pública el 25 d'octubre passat.





Els veïns de Collbató tenen un problema amb el temps de resolució de les avaries. Què farà l'Ajuntament per defensar els interessos dels seus ciutadans?







