“La casa dels esperits”, nova versió teatral de la novel·la d'Isabel Allende (Romea)

L'obra literària de l'escriptora xilè peruana Isabel Allende ha donat lloc a adaptacions successives bé per al cinema, bé en certs casos per al teatre. Aquest ha estat el cas de la seva primera novel·la, “La casa dels esperits”, que ha estat novament adaptada per a l'escena per Anna Maria Ricart i ha dirigit Carme Portacelli sobre una dramatúrgia articulada per totes dues per a la seva representació al Teatre Romea.









En uns temps en què el teatre ha assumit com a propi el format de les sèries de televisió, amb peces que gairebé mai no excedeixen els 90 minuts, i en què fins i tot les tragèdies de cinc actes de Shakespeare es redueixen a un de sol, assistir-ne a una funció que sobrepassa amb escreix les tres hores és una cosa a què ja no estem acostumats. Ben cert que l'enjundia del text d'Allende impedeix comprimir excessivament el desenvolupament argumental de la complexa trama familiar que desenvolupa l'autora i per això la versió de Ricart té aquesta durada. Tot quedaria justificat si l'esforç es traduís en un resultat apropiat que permetés que l'espectador se subsumira en aquell complex laberint de personatges, però ens temem que no sempre passa així, particularment al primer acte -l'obra dramàtica s'ha dividit en dues parts amb descans intermedi- que resulta una mica confús, mentre que el segon acte, en què l'autora explica la implicació de l'avi Trueba en el cop d'estat contra Allende, així com les conseqüències del mateix sobre la seva pròpia família, amb el subsegüent desengany d'aquell, en resulta molt més intel·ligible. Però sigui per manca d'hàbit del públic, desacostumat a espectacles de tal durada, sigui pel complex desenvolupament del primer acte, la veritat és que, després de l'intermedi, es van poder observar moltes desercions entre el públic del pati de butaques.





En tot cas, no hi ha dubte que el treball dels intèrprets és particularment esforçat -esplèndid Francesc Garrido com l'avi Trueba, en particular quan han d'accentuar el caràcter violent de l'acció dramàtica que se subratlla amb la projecció sobre tres pantalles d'alguns elements audiovisuals.