El preu dels habitatges s'apujarà fins a un 13% per la crisi de les matèries primeres

El president del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATEEB) , Celestí Ventura, ha augurat que els preus de les primeres matèries s'estabilitzaran en un període de sis mesos, quan els imports registraran un increment que serà la meitat de l'actual.





Segons un comunicat de l'entitat aquest dimecres, Ventura ha apuntat que la manca de primeres matèries es mantindrà durant un període d'entre sis i deu mesos i que un cop passat aquest temps s'estabilitzaran els preus a un nivell superior al que hi havia anteriorment.





Promoció d´obra nova @ep





Ventura ha considerat que l'increment del cost de les primeres matèries, que en alguns materials com l'alumini ha arribat a ser del 30%, "no ha de suposar un creixement del mateix ordre del preu de l'habitatge", ja que a l'edificació intervenen més factors a l'hora de fixar els preus. No obstant, apunta que sí que apujaran de preu.





- La pujada de preus serà d'entre el 5 i el 13 % en habitatge d'obra nova i un 20% en oficines i naus industrials.





- Les construccions que més veuran apujar els preus són aquelles que tinguin una major presència de fusta, alumini i ceràmica





- Ventura demana apostar per la rehabilitació atès que el component del preu final depèn bàsicament de la mà d'obra o no de les matèries primeres, l'energia o el transport





El president del CAATEEB es mostra optimista respecte a l'evolució dels preus dels edificis d'obra nova, que considera que no serà tan elevat com l'encariment de les primeres matèries.





Segons Ventura, l'impacte en l'edificació de la carestia de les primeres matèries dependrà molt del tipus de materials utilitzat i no tots els edificis s'encareixeran de la mateixa manera. Les construccions que més veuran apujar els preus són aquelles que tinguin una major presència de fusta, alumini i ceràmica . Això representaria una pujada de preus d'entre un 5 i un 13% pel que fa a habitatge i entre el 18 o el 20% si es tracta d'oficines o naus industrials, que necessiten més ferro i alumini.





Per al president del CAATEEB, aquest sobrecost no hauria de repercutir a l'usuari final, sinó que s'hauria de repartir entre els promotors i els constructors.





La normalització dels preus de les matèries primeres repercutirà en els preus dels edificis d'obra nova sense tornar als nivells de l'inici d'aquesta pujada, de manera que podem calcular que si ara estem parlant d'un increment d'un 8-12% , d'aquí a un any, l'encariment serà aproximadament de la meitat, de l'ordre del 4% o el 6%", assegura Ventura.





Aquest encariment dependrà del moment en què es trobe l'obra. El president del CAATEEB especifica que "l'augment de preu de les matèries primeres no serà el mateix si l'edifici es troba la fase final, quan ja s'han posat els elements més cars, o si es troba en un moment intermedi o si està en el moment inicial de l'obra, quan fins i tot es podria arribar a replantejar la seva viabilitat, ja que és el constructor qui ha d'assumir les pèrdues que generen un augment de preus amb uns beneficis que estan molt lluny de ser del 10 o del 12 %". Ventura considera que cal donar més flexibilitat a les obres, cosa que significa continuar amb elles "encara que algunes vegades sigui necessari esperar per acabar una façana perquè arriba tard l'alumini de les finestres".





El president del CAATEEB reclama que es recuperi la pràctica d'establir fórmules polinòmiques als contractes entre promotors i constructors, àmpliament utilitzada en moments econòmics amb alts nivells d'inflació, que permeten repercutir de manera àgil les variacions de preu que puguin aparèixer al mercat per causes de força major.





Aquestes fórmules s'utilitzen als contractes formalitzats amb les administracions públiques i reflecteixen l'estructura de costos de l'obra, on s'apliquen una sèrie d'índexs que recullen els efectes de les variacions de preus dels elements bàsics.





Aposta per la rehabilitació





Segons Celestí Ventura, aquests increments no han de repercutir de la mateixa manera al mercat de segona mà i demana aprofitar l'impuls que els Fons New Generation de la Unió Europea poden donar a la rehabilitació per fer créixer un subsector de la construcció molt menys supeditat al encariment de les primeres matèries, l'energia o el transport.





Ventura destaca que "en parlar de rehabilitació ens referim a una indústria de quilòmetre zero, que representa la millor manera de construir, tant per l'estalvi que suposa com pel fet que enforteix empreses locals que basen el seu treball en la càrrega de mà de obra, el que significa generar més llocs de treball al territori ”.





El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) es va constituir el 1940 i actualment integra un col·lectiu de 7.000 professionals col·legiats. A més de la seva seu central a Barcelona, el CAATEEB està implantat a les comarques del seu àmbit territorial a través de les seus de Vic, Manresa, Granollers, Terrassa, Mataró i Vilafranca del Penedès. La institució és presidida per Celestí Ventura.