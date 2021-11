Hi haurà noves restriccions a Catalunya amb l'augment de contagis de covid-19?

Habitación de la UCI /@EP





Després del pont de Tots Sants sembla que la pandèmia torna a picar a la porta. En aquest cas no seria per fer-nos un "truc o tracte", sinó que més aviat ens vindria a fer un espant per conscienciar-nos que, no obstant estem millor en comparació de l'any passat, el virus encara hi és.





Tal com han explicat els epidemiòlegs, aquest dimecres s'ha superat la barrera dels 400 diagnòstics nous de covid-19, de forma que la corba està tornant a pujar de la mateixa manera que ho fan els ingressos a les plantes d'hospitals i a les UCI.





Així, els experts consideren que aquest repunt de l'epidèmia, que se situa a les portes de ser ja "alt", pot ser conseqüència de l'augment de les interaccions socials del passat festiu (1 de novembre). Malgrat tot, els especialistes confien que el percentatge de població vacunada, que segueix estancat en el 74,5%, aconsegueixi que aquesta pujada no es converteixi en una sisena onada.







CATALUNYA S'APROXIMA AL RISC ALT





Segons les dades d'incidència actualitzades aquest dijous pel Departament de Salut, a Catalunya hi ha 347 persones hospitalitzades per covid, 19 més que el dimecres, de les quals 86 són a l'UCI, d'elles 48 intubades i 6 connectades a l'ECMO (respiració extracorpòria). Pel que fa als serveis d'assistència primària han atès aquest dimecres un total de 5.256 pacients de covid, gairebé un miler més que el mateix dia de la setmana passada. Tot i això, "només" hi ha hagut vuit defuncions per coronavirus en les set últimes jornades.





Ara bé, cal tenir en compte que el risc de rebrot -índex que mesura el potencial de creixement de l'epidèmia- segueix pujant de manera notable i s'ha situat aquest dimecres en 91 punts, sis més que el dimarts, amb la qual cosa s'aproxima al risc alt que marca el llindar dels 100 punts.



A més, la velocitat de propagació del virus és aquest dijous d'1,40, quatre centèsimes més que el dimecres. Per tant, de cada 100 infectats contagien una mitjana de 140 persones, números que ens indiquen que la transmissió segueix creixent.





Dades dels casos actius del 6 al 10 de novembre /@EP





UNA SITUACIÓ "PREVISTA"





Amb aquest context, la Generalitat ha de decidir si actua o es manté a l'expectativa per veure com evolucionen les dades. De moment, seguint les declaracions d'aquest dijous de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, sembla que l'Executiu s'està decantant per la segona opció.





Així, Plaja ha assegurat que no es contemplen restriccions a Catalunya malgrat l'augment de contagis dels últims dies. En aquest sentit, la portaveu ha admès en roda de premsa, que la situació actual de la pandèmia "preocupa" a Aragonès i al seu equip i que les dades no segueixen "una tendència positiva".





Les xifres actualitzades pel Departament de Salut, ha dit Plaja, indiquen el que ja "s'havia previst": un increment de casos coincidint amb la baixada de les temperatures i la "normalització" de la majoria d'activitats.



A pesar que ara com ara no s'ha pensat cap canvi quant a limitacions, la portaveu ha indicat que l'administració continuarà seguint de prop la situació epidemiològica i ha demanat a la població que "sigui conscient que la pandèmia no s'ha acabat".