Diputats del PSOE i Unides Podem trenquen amb les regles de vot als nomenaments del Constitucional

Un dels dos candidats del PP al Tribunal Constitucional, el lletrat Enrique Arnaldo /@EP





El Ple del Congrés ha aprovat aquest dijous en una votació secreta els nomenaments que li corresponen per renovar el Tribunal Constitucional i el Tribunal de Comptes, però ho ha fet amb menys vots dels que sumen el PSOE, el PP i Unides Podem, totes tres formacions que van pactar les candidatures.





Els dos partits del Govern de coalició més el PP sumen 242 escons, que amb els socis electorals del PP (Fòrum Astúries i UPN) podrien arribar a 245 diputats, però la majoria dels candidats proposats no han arribat als 240 vots. En tot cas, han superat amb comoditat el mínim que exigeix la llei, fixat en tres cinquens de la Cambra (210 diputats).





Les fuites de vot han estat especialment visibles en el cas dels dos candidats del PP al Tribunal Constitucional, el lletrat Enrique Arnaldo i la jutge Concepció Espejel, que només han aconseguit 232 i 237 vots, respectivament.





VOTACIÓ SECRETA I PER VIA TELEMÀTICA





La votació, en què també hi ha hagut vuit vots en blanc i un de nul, ha estat secreta i per via telemàtica, per la qual cosa no ha quedat registrat el sentit de vot de cada diputat. Però un d'ells, el socialista, Odón Elorza, ha reconegut en xarxes socials que no ha donat suport a Arnaldo. També s'esperaven fugues a Unides Podem, dues de les diputades de les quals, Gloria Elizo i Meri Pita, havien escrit un article en contra d'aquest acord amb el PP.





Unides Podem no pensa exigir explicacions als seus diputats pel sentit del vot, atès el caràcter secret de la votació, però la direcció del Grup Socialista sí que ha anunciat que estudiarà el cas d'Elorza i que en propers dies decidirà si el multa.





Per al TC també es presentaven, afavorides pel Govern de l'Estat, les candidatures d' Immaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia i proposada pel PSOE, i Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrat de l'Audiència Nacional i promogut des d'Unidas Podem, que han obtingut 240 vots en tots dos casos.





Pel que fa al Tribunal de Comptes, s'han comptabilitzat 249 vots amb el resultat següent: 239 suports han obtingut les ja membres del fiscalitzador, Enriqueta Chicano Jávega i Dolores Genero; Isabel Fernández Torres, professora de Dret Mercantil de la Universitat Complutense de Madrid; Diego Íñiguez, magistrat del Tribunal Contenciós Administratiu; i Miguel Ángel Torres Morato, fiscal en cap del Tribunal de Comptes. Un vot menys ha aconseguit José Manuel Otero Lastres, catedràtic de Dret Mercantil.





La renovació del Tribunal de Comptes es completarà al Senat, que ha de votar els altres sis candidats pactats pel Govern de Sánchez i el PP, que ja van rebre aquest dimecres l'aval de la Comissió de Nomenaments de la Cambra Alta.





'PLANT' DE LA RESTA DE PARTITS





Els candidats votats pel Congrés van rebre fa una setmana l'aval de PSOE, PP i Unides Podem a la Comissió de Nomenaments, on Junts va votar en contra i Vox i Cs van optar per no participar en les votacions per avalar la idoneïtat dels aspirants TC i el Tribunal de Comptes per considerar que era una simple "teatrillo" en què tot estava decidit per endavant.

Aquest dijous, tant Vox i Ciutadans com les formacions independentistes, algunes habituals socis del Govern de l'Estat, han renunciat a participar en la votació del Ple.





Les minories d'esquerra han escenificat la protesta amb un abandonament del Ple en obrir-se el debat, mentre que des de les files de Vox s'ha celebrat amb burles el resultat de la votació al crit de “Sí es puede”, el lema inicial de Podem.