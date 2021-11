Hi ha cervesa per tothom: Damm llança un missatge de "tranquil·litat"

Fàbrica d'Estrella Damm del Prat /@EP





El director de comunicació de la cervesera Damm, Fede Segarra, ha afirmat aquest dijous que l'empresa treballa per recuperar la producció a la planta del Prat després de la incidència informàtica de la matinada de dimarts a dimecres que la va afectar de manera important.





En declaracions a TV3 Segarra ha volgut donar un missatge de tranquil·litat i ha afirmat que, malgrat l'aturada -que ha evitat qualificar d'atac, per bé que ha admès que aquestes situacions estan "a l'ordre del dia" de la ciberseguretat de les empreses-, el subministrament està garantit. Sobre l'origen o els detalls del possible atac, ha obviat donar-ne cap, atès que, segons ha dit, de moment s'està analitzant completament el sistema per comprendre'n exactament l'abast.