Les famílies de Sant Cugat diuen "prou" a les armes dins les escoles

Roda de premsa de la coordinadora d’AFES de Sant Cugat del Vallès /@EP





La coordinadora d’AFES (Associacions de Famílies d'Alumnes) de Sant Cugat del Vallès ha reclamat a l’Ajuntament que deixi d’oferir activitats educatives impartides per agents armats dels cossos de seguretat, ja siguin de la Policia Local o dels Mossos d’Esquadra. Demanen que activitats com el taller ‘Educació per a la mobilitat segura’, del Pla de Dinamització Educativa Municipal, les imparteixin persones amb acreditació i expertesa i sense armes.





Per la coordinadora, que les armes entrin a les aules es contradiu amb els Projectes educatius dels centres (PEC) i amb el fet, per exemple, que el consistori nomenés Arcadi Oliveres, activista per la pau, com a fill predilecte de la ciutat. També ho veuen incompatible amb la voluntat de construir una societat basada en la cultura de la pau.





La petició s’ha fet en el transcurs d’una roda de premsa celebrada aquest dijous a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès on han intervingut, a més de la representant de la coordinadora, Xènia Amorós; la presidenta del Consell català de foment de la Pau, l’exdiputada Gabriela Serra; l’exconseller i doctor en relacions internacionals, Raül Romeva; i Jordi Muñoz, representant de la campanya Desmilitaritzem l’Educació.





LES ARMES, LA CLAU DEL CONFLICTE





Gabriela Serra ha recordat que el Parlament de Catalunya va aprovar una moció l’any 2016 (moció 55/XI) i una resolució l’any 2020 per a la desmilitarització de Catalunya, on ja s’instava a l’administració a treballar perquè les armes no fossin presents en cap espai educatiu. Serra també ha incidit en el fet que l’educació per a la cultura de pau comença a casa i continua a l’escola, i que per això és imprescindible aconseguir que els centres educatius estiguin lliures d’armes.





Al seu torn, Raül Romeva ha recordat que no es pot banalitzar la presència d’armes a la nostra societat i menys a les aules. En aquests sentit, ha posat de manifest la llarga trajectòria del moviment antimilitarista a Catalunya i de com de difícil és aconseguir canvis que permetin consolidar la transformació per tal que la cultura de pau sustenti els valors de la nostra societat.





Per últim, Jordi Muñoz ha explicat que des de la campanya Desmilitaritzem l’Educació, que compta amb més de 100 entitats adherides de l’àmbit educatiu i de foment de la pau, fa anys que treballen en la denúncia de la presència de l’exèrcit en els salons de l’ensenyament i d’altres agents dels cossos de seguretat equipats amb les seves armes reglamentàries a les aules dels centres educatius de Catalunya.





Així mateix, ha insistit en la necessitat que accions formatives necessàries per a infants i joves com l’educació viària, o la prevenció del ciberassetjament, cal que siguin impartides per persones formades, acreditades i no armades.





Tots ells han reivindicat la figura i el llegat ideològic i polític d’Arcadi Oliveres, fill predilecte de Sant Cugat, i han reclamat coherència amb aquest llegat en les activitats educatives que s’ofereixen des de l’administració