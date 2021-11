L'Audiència de Barcelona condemna 'l'estafador de l'amor' per frau continuat a la seva exparella

Imatge del judici /@EP





L'Audiència de Barcelona ha condemnat Albert C., anomenat 'l'estafador de l'amor', a tres anys i mig de presó a la causa per estafa continuada a la seva exparella. La sentència, consultada per Europa Press, també el condemna a indemnitzar la dona amb 70.000 euros.





El tribunal considera provat que tots dos van començar una relació sentimental a finals del 2015 però que la veritable intenció d'ell era "obtenir a costa seva el major benefici econòmic possible", per a la qual cosa va manllevar diners reiteradament usant diferents excuses.





Li va dir que estava passant per una mala situació econòmica perquè l'empresa familiar del seu pare estava embargada, però prometia tornar tots els préstecs afirmant que tenia molt de patrimoni. Al principi, la dona el va creure i va accedir a signar diversos préstecs perquè ell fes servir els diners. A més, l'home es va apropiar de les dades i la documentació sense permís per demanar préstecs al seu nom per internet.





Arran d'aquests préstecs, l'home va signar un document en què reconeixia un deute de 60.000 euros i es comprometia a tornar-lo amb mensualitats de 3.000 euros, però "en cap moment no va tenir la intenció de complir", segons constaten els jutges.