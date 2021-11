Càmeres, sistema de mans lliures i "porres": així són els nous cotxes dels Mossos

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, a la presentació /@EP







El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat aquest dijous els 50 cotxes patrulla amb càmeres frontals dels 382 que s'incorporaran als Mossos d'Esquadra progressivament.

En un comunicat de la Conselleria dʻInterior, han explicat que els nous vehicles tindran un cost total de 28,6 milions d'euros i que serviran per reforçar les unitats de seguretat ciutadana.





"Des del punt de vista de seguretat, amb les noves incorporacions i prestacions, estem fent una aposta molt seriosa al servei de les unitats de seguretat ciutadana perquè els agents puguin fer millor la feina", ha afegit el conseller.





Elena ha recordat que aquests 382 vehicles que s'hi incorporen se sumen als 400 que ja van arribar l'any passat i a la licitació de 400 vehicles més que es lliuraran el proper any per renovar la flota.





Ha explicat que aquesta nova flota incorpora "una important renovació tecnològica que suposa una millora per al medi ambient i de la seguretat activa i passiva dels agents i de la ciutadania".





Els vehicles combinen els colors blanc, blau i vermell i incorporen una càmera frontal per retransmetre les imatges al Centre de Coordinació i una càmera a l'interior per garantir els drets de les persones detingudes.





També s'hi afegeix un programa que gestiona els vehicles des del parc mòbil per detectar incidències, un sistema de mans lliures per a les comunicacions de ràdio i cascos i defenses d'ordre públic per a intervencions puntuals.