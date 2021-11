Viatjaràs aquesta tardor? Tres de cada 10 catalans sí que ho faran, segons la Diputació de Barcelona

La Rambla /@EP





La Diputació de Barcelona ha estimat que tres de cada 10 catalans tenen pensat fer algun viatge aquesta tardor, segons una enquesta realitzada pel Laboratori de Turisme de la corporació sobre la intenció de viatge a la tardor dels residents a Catalunya.





En un comunicat aquest dijous, la Diputació també ha destacat que dels que tenen intenció de viatjar en aquest període, una quarta part ho farà per Catalunya; un 33% anirà a la resta d'Espanya i un 36% a l'estranger.





Els Pirineus serà la destinació principal dels catalans que viatjaran per Catalunya; dels que tenen pensat viatjar a la resta d'Espanya les preferències són Madrid, Andalusia i Aragó; i França i Itàlia són els països més citats pels que volen viatjar a l'estranger.





La Diputació també ha realitzat l'informe 'L'opinió ciutadana sobre el turisme a la Regió de Barcelona, onada tardor 2021', del qual es desprèn que vuit de cada 10 persones consideren que el turisme és beneficiós per a la seva comarca.





En aquest cas, per a un 61,3% dels enquestats l'aportació econòmica destaca com l'aspecte més positiu del turisme i els aspectes més negatius són el turisme de borratxera i de festa , així com les aglomeracions i la superpoblació, amb un 21, 4% i un 19,6%, respectivament.