Puigdemont, Comín i Ponsatí inauguren la seva oficina a Barcelona

Inaguració de l'oficina de Junts i Lliures per Europa a Barcelona /@JuntsEU





Els eurodiputats de JxCat, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, han inaugurat aquest dijous al vespre la seva oficina a Barcelona, en un acte en què tots tres han intervingut telemàticament des de Brussel·les.





Puigdemont ha carregat contra la justícia espanyola: "Tenim els tribunals i els problemes que tenim perquè Europa va derrotar el feixisme i el nazisme però Espanya no". De la seva banda, Ponsatí ha carregat contra el "diàleg màgic". En aquesta línia, ha apostat per la "confrontació directa" contra Madrid i ha instat les institucions catalanes a "deixar de contribuir a la repressió". "Cap comèdia sobre els pressupostos pot maquillar que ja no hi ha autogovern", ha afegit.





A fora de la oficina s'hi han aplegat seguidors del partit que han omplert tota la plaça de les Olles i part del carrer Bonaire, que és on dona l'entrada de la "seu".