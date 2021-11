El Govern proposa a la CUP retirar dels Pressupostos el Hard Rock i els JJ.OO.

El Govern ha proposat a la CUP retirar dels Pressupostos per al 2022 les partides destinades al projecte de Hard Rock ia la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030.





El conseller Giró lliura els Pressupostos a Laura Borràs













En concret, la proposta d'acord amb la CUP realitzada pel Govern aquest dijous, assenyala que s'inclourà una disposició addicional a la Llei de Pressupostos que establirà que “la Generalitat no assumirà, en cap cas, cap cost del projecte” de Hard Rock , i una altra disposició que assegurarà que no es formalitzarà la candidatura als JJ.OO. fins haver realitzat una consulta ciutadana durant el 2022.





La CUP assegura al document que debatrà a l'Assemblea d'aquest cap de setmana que compten amb "el compromís del Govern que tant la partida que fa referència al Hard Rock com la que fa referència als treballs de la candidatuta dels JJ.OO . seran retirats del document de pressupostos".





En aquest document, els cupaires recorden que als comptes aprovats pel Govern estava previst destinar 120 milions d'euros relacionats amb els fons Next Generation per a la compra dels terrenys del projecte Hard Rock a Vila-seca (Tarragona), a més de realitzar els preparatius per formalitzar la candidatura dels JJ.OO. del 2030, però que finalment la darrera proposta de l'Executiu planteja retirar aquestes dues qüestions.





ORDRE PÚBLIC





La proposta d'acord del Govern inclou la retirada de les acusacions particulars de la Generalitat en set casos dels incidents a les manifestacions celebrades el 30 de gener del 2018, a la investidura telemàtica fallida de Carles Puigdemont.





A més, es compromet a iniciar "un procés de revisió sistemàtica de tots els procediments oberts en què hi ha acusació particular de la Generalitat" i la retirada d'aquells en què no hi hagi lesió de cap treballador públic o no s'hagi pogut acreditar l'autoria .





El document també assegura que el Govern "comparteix" la necessitat de limitar el recurs de les unitats Arro i Brimo als desnonaments, i a desplegar un protocol per normalitzar la feina dels Mossos d'Esquadra quan exerceixin sota mandat judicial per detectar anticipadament situacions de vulnerabilitat.





Assenyala, també, el compromís de monitorar l'evolució dels casos en què es requereixi la intervenció d'Arro i Brimo.





SALUT





Al seu document, la CUP critica que "s'ha avançat poc" en l'avenç cap a un sistema de titularitat, aprovisionament i gestió pública, però celebra un compromís de, textualment, última hora per internalitzar el servei del telèfon d'emergències 061.





En concret, el Govern s'ha compromès a elaborar un full de ruta per a la internalització d'aquest servei abans que finalitzi l'actual contracte de gestió per avaluar l'impacte d'assumir el servei i s'ha incorporat a la llei d'acompanyament dels comptes.





El text de l'Executiu proposa una disposició addicional en què mostra la voluntat de gestionar directament "almenys" els serveis qualificats d'interès sanitari de cara a la ciutadania, així com revisar el model de gestió del 112 incloent-hi una eventual internalització.





CRÍTIQUES DE LA CUP





La CUP lamenta al seu document que en els Pressupostos aprovats pel Govern no consta "cap partida de nous ingressos en base a una proposta de fiscalitat".





A més, ha criticat que els comptes no arribin als 1.000 milions en matèria d'habitatge acordats a l'acord d'investidura, i que per al 2022 són 750 milions, segons la proposta de l'Executiu.





La formació independentista també critica que el Govern no s'hagi fet enrere "d'una manera explícita, clara i pública" del que defineixen com a macroprojectes destinats al turisme i l'especulació i que, a més dels JJ.OO. i Hard Rock, inclouen l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i el finançament de la F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya.