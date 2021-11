JUPOL convoca una "gran manifestació" d'unió policial contra la reforma de la Llei Mordassa

Marlaska reunit amb Jupol @ep





JUPOL , el sindicat majoritari al Consell de la Policia Nacional, ha anunciat la convocatòria d'una "gran manifestació en unió amb tots els cossos policials d'Espanya" en contra de la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana, la coneguda pels seus detractors com Llei Mordassa. L'anunci l?ha realitzat a la sortida de la reunió amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.





Fonts d'Interior han destacat que el clima de la reunió amb el líder de JUPOL ha estat "correcte i afable" dins d'una ronda de contactes informals amb tots els sindicats representatius, i ha recuperat l'agenda interrompuda a causa de la pandèmia de COVID-19.





AUGC i SUP , organitzacions de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, han emès un comunicat conjunt anunciant un "front comú" contra la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana en entendre que "destruirà el principi d'autoritat que sustenta la pau social" . La CEP, un altre dels sindicats, ha anunciat que declina assistir a la trobada amb Grande-Marlaska en senyal de rebuig per la tramitació "a esquena" dels policies de les esmenes a la Llei Mordassa.





ATAC FRONTAL A LES FORCES DE SEGURETAT





El secretari general de JUPOL, Aaron Rivero, ha obert aquesta ronda de contactes mantenint aquest dijous una trobada amb Grande-Marlaska en què s'ha posat en coneixement del titular de la cartera d'Interior la seva "oposició frontal i absoluta" a la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana aprovada el 2015 amb la majoria absoluta del PP.





Per Rivero, la derogació anunciada pel PSOE i Unides Podem suposa "un atac frontal a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i l'eliminació del complet d'autoritat que ha de regir als cossos policials de qualsevol estat democràtic".





"No fa més que posar als peus dels cavalls els agents de l'autoritat, posant en risc la seva integritat física, la de les seves famílies i la de la resta dels ciutadans en benefici únicament dels manifestants violents i dels delinqüents", ha apuntat.





TAULA D'UNIÓ CONTRA LA REFORMA





Des de JUPOL s'ha anunciat al ministre la intenció de posar en marxa "una taula d'unió i de diàleg" entre totes les organitzacions sindicals i associacions representatives de les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat que posi en marxa accions i mesures en contra de la derogació d'aquesta Llei. Vol reunir Policia Nacional, Guàrdia Civil i les policies autonòmiques i locals.





En concret, JUPOL ha anunciat que el proper dia 27 de novembre convocarà una manifestació a Madrid, sota l'empara de JUSAPOL, i a la qual s'han convidat tots els sindicats de la Policia Nacional, de policies locals i autonòmiques i les associacions de la Guàrdia Civil.





D'altra banda, des de JUPOL s'ha indicat al ministre la intenció de poder ampliar aquesta taula de diàleg als poders legislatius de l'Estat, per poder arribar a un acord satisfactori entre el Govern i les Forces i els Cossos de Seguretat i així poder elaborar una Llei de Seguretat Ciutadana que "no suposi un risc per a l'operativitat i la integritat física dels membres de les FFCCS".





REFORMA SENSE OPINIÓ DE SINDICATS





Rivero ha retreu al ministre que la decisió de la derogació de la Llei s'hagi dut a terme sense tenir en compte l'opinió de cap de les organitzacions sindicals i associacions representatives al Policia Nacional, a la Guàrdia Civil i a les policies autonòmiques i locals .





"Busca limitar-nos davant els violents, reduir la nostra operativitat per poder apaivagar la violència als carrers i posar el focus delictiu als policies i guàrdies civils en comptes dels delinqüents i els violents", ha apuntat en un comunicat en què parla de "atac sense precedents al principi d'autoritat".





"La derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana ens deixa sense principi d'autoritat, però també sense mitjans per poder frenar la violència, per evitar el saqueig de la propietat privada i la destrossa sistemàtica dels carrers on es produeixen manifestacions violentes", ha afegit Rivero.





AGRESSIONS QUE S'INCREMENTEN "DIA A DIA"





També considera JUPOL que derogar la llei els deixa "sense dret a la intimitat", ja que, segons ell, "permet que els nostres enemics puguin difondre la seva imatge posant en greu risc la seva integritat física i la de les famílies".





"Una situació que a sobre es produeix quan més atemptats contra l'autoritat es cometen a Espanya, una xifra que s'incrementa dia a dia amb més de 20 agressions a policies diàries al nostre país", segons aquest sindicat.





Des de JUPOL també s'ha retret la criminalització que segons la seva opinió s'està fent des de diversos sectors del Govern d'Espanya, citant la creació de l'Oficina Nacional de Garanties dels Drets Humans de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, "un insult a la tasca "encomiable" dels agents.





Rivero ha plantejat al ministre l'objectiu de JUPOL d'aconseguir "l'Equiparació real i absoluta" per posar fi a les cinc bretxes amb policies autonòmiques: sou mensual, pagues extraordinàries, retribució per assistència a judicis, hores extraordinàries i segona activitat i jubilació anticipada.





També ha traslladat altres preocupacions com la necessitat de procedir a la declaració de Zona d'Especial Singularitat de Catalunya i del Camp de Gibraltar o la creació d'una nova jornada laboral "més efectiva i justa a través del conegut com a torn 6x6".