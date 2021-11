Els Chunguitos se separen després de 45 anys compartint escenaris

Els Chunguitos @ep





El cantant José Salazar ha anunciat la separació del grup ' Los Chunguitos ' després de 45 anys compartint escenaris amb el seu germà Juan i ha confirmat que inicia una nova carrera musical amb la publicació de 'La vida et sorprende', el seu primer single en solitari.





"Això és com un matrimoni de convivència. Ens hem tirat 45 anys junts però són coses que passen. Cal seguir endavant", ha assenyalat l'artista en un esdeveniment públic, en què ha insistit que són "coses que passen a la vida" com ha passat amb altres grups musicals. "No hi ha cap problema. És una decisió d'ell i meva", ha apuntat.





Salazar ha aclarit, això sí, que Juan "farà les seves coses, enregistrarà les seves cançons", però "sempre" serà el seu germà. "Deixem la porta oberta per si tornem una altra vegada", ha dit també un dels autors de cançons tan populars com 'Em quedo contigo' o 'Dame verí'.





Als seus inicis, 'Los Chunguitos' estava format per un tercer germà, Enrique Salazar, que va morir el 1982 per un càncer de gola. Els seus temes barregen la rumba gitana i la cançó melòdica espanyola. Independentment a la música, el grup ha participat en espais televisius com 'Tu cara me sona' (Antena 3) o 'MasterChef Celebrity' (TVE).