Els treballadors assalariats a Espanya continuen perdent poder adquisitiu

Els salaris pactats en conveni van pujar de mitjana un 1,55% fins a l'octubre, per sobre del que s'ha registrat el mes anterior (+1,46%), però molt lluny de l' IPC , la dada definitiva del qual s'ha situat al 5,4 % el desè mes de l'any, segons dades extretes de l'estadística de negociació col·lectiva del Ministeri de Treball i Economia Social.









Aquest increment salarial està per sota de les directrius marcades a l'Acord Interconfederal per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) 2018-2020, que plantejava pujades salarials de l'entorn del 2% més un punt percentual lligat a conceptes com la productivitat, els resultats empresarials i l'absentisme laboral. Aquest AENC, que tenia vigència fins a l'any passat, en aquests moments està esperant que els sindicats i la patronal decideixin renovar-lo.





Fins a l'octubre es van registrar 2.603 convenis col·lectius amb efectes econòmics el 2021, però només 513 s'han signat aquest mateix any. La resta, 2.090, es van signar en exercicis anteriors, encara que despleguen també els seus efectes el 2021.





Els 2.603 convenis registrats els deu primers mesos del 2021 donaven empara a més de 6,5 milions de treballadors.





Del conjunt de convenis, 2.025 eren d'empresa, amb efectes sobre 423.930 treballadors i una pujada salarial mitjana de l'1,09%, i 578 eren convenis sectorials, que donaven cobertura a una mica més de 6 milions de treballadors, amb una pujada salarial mitjana del 1,59%, la taxa més elevada des del març d'aquest any.





Pel que fa a les 513 noves unitats de negociació signades fins a l'octubre d'aquest any, 375 eren convenis d'empresa, amb un increment salarial mitjà de l'1,01% per a 140.064 treballadors. La resta de 138 són convenis d'àmbit superior, amb un increment salarial de l'1,72% per a més de 2,18 milions d'empleats.





La jornada mitjana pactada en conveni es va situar a l'octubre en 1.724,3 hores anuals per treballador (1.717,2 hores als convenis d'empresa i 1.724,7 hores als convenis d'àmbit superior).