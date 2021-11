Moderna defensa que el benefici-risc de la seva vacuna en homes joves és "positiu" malgrat miocarditis

Vacuna de Moderna @ep





El director mèdic de Moderna , Paul Burton, ha defensat que el balanç de benefici-risc de la seva vacuna contra la COVID-19 segueix sent "molt positiu" en homes joves de 12 a 29 anys a causa de la seva alta eficàcia, malgrat el més gran risc de miocarditis.





En roda de premsa aquest dijous, Burton ha reconegut que la miocarditis és un efecte secundari "poc freqüent" a les vacunes d'ARNm contra la COVID-19, encara que "lleugerament més gran" a la de Moderna en comparació amb la de Pfizer.





De fet, les autoritats sanitàries franceses van desaconsellar ahir l'ús de la vacuna de Moderna per als menors de 30 anys, després que un estudi a escala nacional confirmés un lleuger risc d'inflamació cardíaca associat a aquestes dues vacunes.





Al fil d'aquesta notícia, el representant de la companyia nord-americana ha aclarit que aquesta miocarditis, quan es produeix, "sol ser lleu i autolimitada i respon a un tractament conservador" . A més, ha indicat que no s'observa en dones sinó només en homes de 12 a 30 anys, i que de moment no s'ha vinculat a les dosis de reforç. "Atesa l'eficàcia de la vacuna, Moderna creu que el balanç de beneficis i riscos és molt positiu", ha aclarit Burton.





Sobre les raons darrere de la miocarditis en aquests homes joves, Moderna creu que “la testosterona pot ser un factor contribuent”. "Crec que encara estem tractant d'entendre exactament per què les vacunes d'ARNm s'associen amb un risc més gran de miocarditis. Crec que aquesta hipòtesi de la testosterona és important. Sabem que, efectivament, hi ha certa inflamació associada a la testosterona. A la vacuna tenim cent micrograms d'ARNm, per la qual cosa tenim nivells lleugerament superiors de la proteïna spike del virus. I això podria ser un factor contribuent", ha explicat Burton.





A més, apunta que un altre dels motius és que en alguns països "hi ha hagut una barreja i combinació de dosis", així com una alteració del nombre de dies entre la primera i la segona dosi. "Pot ser que siguin factors de confusió també", ha detallat.





"Hi ha un estudi de Finlàndia que descriu molt bé un risc més gran de miocarditis en els nois joves, a partir dels 15 anys, que el relaciona amb la testosterona, i després pot ser que a la pràctica real la gent utilitzi diferents calendaris de programació barrejant les dosis primàries i potser alteri la distribució del temps entre les dosis. Així que crec que tot això junt podria estar contribuint", ha resumit les preguntes dels periodistes.





En qualsevol cas, Burton ha avançat que la companyia seguirà avaluant aquestes dades "curosament" . "Aplaudim aquestes autoritats de tot el món per ser vigilants i curoses. Però, de nou, no veiem un excés de risc en les persones que reben dosis de reforços, que sembla estar limitat als homes joves. No ho veiem en individus grans dels dos sexes. No ho veiem en les dones i seguirem avaluant-ho amb cura”, ha reblat.