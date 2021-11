Un tribunal militar de Myanmar condemna a 11 anys de presó un periodista dels EUA

Homenatge a les víctimes de la repressió a Myanmar @ep





Un tribunal militar de Myanmar , abans conegut com a Birmània, ha empresonat aquest divendres el periodista nord-americà Danny Fenster amb una condemna d'11 anys, informa Reuters . La decisió de Myanmar arriba malgrat les peticions dels Estats Units perquè l'alliberin, ja que consideren que és una decisió injusta.





Fenster, de 37 anys, editor en cap de la revista en línia Frontier Myanmar , va ser declarat culpable d'incitació i violacions de les lleis d'immigració i associacions il·legals, va dir la seva revista, descrivint les sentències com "les més dures possibles segons la llei".





És el primer periodista occidental condemnat a presó en els últims anys a Myanmar , on un cop d'Estat de l'1 de febrer per part de l'exèrcit contra un govern electe encapçalat per la premi Nobel Aung San Suu Kyi va posar fi a una dècada de passos cap a la democràcia i va desencadenar protestes a tot el país.





"No hi ha absolutament cap base per condemnar Danny per aquests càrrecs", va dir Thomas Kean, editor en cap de Frontier Myanmar, un dels principals mitjans de comunicació independents del país.









"Tots a Frontier estan decebuts i frustrats amb aquesta decisió. Només volem que Danny sigui alliberat com més aviat millor perquè pugui anar-se'n a casa amb la seva família", demanen. Fenster va ser arrestat mentre intentava sortir del país al maig i des de llavors ha estat privat de llibertat a la presó Insein de Yangon, on centenars d'opositors al Tatmadaw, com es coneix a l'exèrcit, van ser empresonats.