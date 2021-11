Detenen un pakistanès a Barcelona per fer tocaments a una menor en entrar a comprar a la seva botiga

Recurs @mossos





Una menor de 16 anys ha patit un abús sexual a Barcelona . Segons revela ElCaso, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un empleat d'una botiga al carrer Entença, entre Còrsega i Rosselló, per abusar d'una noia que havia entrat a comprar a la botiga de queviures.





El detingut és un home de 46 anys de nacionalitat pakistanesa que, segons informa aquest mitjà, és l'encarregat de la botiga.





Segons consta a la denúncia, la menor va ser abordada per l'home quan va entrar a la seva botiga, aprofitant que no hi havia ningú més a dins. Primer li va fer tocaments, i després va intentar fer-la entrar per força a un magatzem. La menor va poder escapar-se i va sortir corrent de la botiga demanant ajuda.





La jove és alumna de l'escola d'art que es troba al costat de la botiga on s'ha produït l'agressió sexiual.