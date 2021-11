Més de 40 detinguts per comprar i vendre bitllets falsos de 20 i 50 euros per Internet

La Policia Nacional , en col·laboració amb Europol , ha detingut 43 persones per la seva presumpta implicació en un delicte d'introducció de moneda falsa al circuit financer. Dos d'ells, principals responsables de la venda, han estat detinguts a Huelva, mentre que la resta han estat arrestats per tota la geografia nacional com a compradors de bitllets falsos de 20 i 50 euros.





Policia Nacional @ep





Segons un comunicat de premsa de la Policia Nacional , la venda de bitllets falsos es feia a través d'un perfil d'una coneguda xarxa social que comptava amb 1.620 subscriptors i que va servir als agents per iniciar la investigació.





En concret, les indagacions van començar el novembre del 2020 i, després de diverses gestions policials en conèixer l'existència d'aquest perfil a Internet, es va procedir al registre de dos domicilis a Huelva ia la posterior detenció dels dos principals responsables de la venda de bitllets falsos .





Durant el registre es van trobar diversos telèfons mòbils i material informàtic divers, deu bitllets falsos de 20 euros, un de 50 i un total de 5.860 euros en diners legítims.





Així, després de l'estudi dels comptes, equips informàtics i telèfons mòbils, es va procedir també a la identificació i detenció de 41 persones que compraven els bitllets als dos detinguts a Huelva, a través d'Internet, a les províncies d'Alacant, Astúries, Àvila, Balears, Barcelona, Càceres, Cadis, Cantàbria, Huelva, Jaén, La Corunya, La Rioja, Lugo, Madrid, Màlaga, Pontevedra, Sevilla i Toledo .