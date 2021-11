Envia a la seva exparella un vídeo dels seus fills amb amenaces de mort si no torna amb ell

Un matxet - @Pixabay





Un home de 32 anys ha estat detingut al Paraguai després que amenacés una dona amb matar els seus fills si no tornava amb ell.





Segons mitjans locals, l'home va enviar un vídeo per whatsapp en què apareixia amb un matxet i en què també es veia els menors, de 12 i 5 anys, que eren a casa seva. L'actitud de l'home era agressiva i les autoritats van comprovar que estava begut.





Al vídeo, li deia a la seva exparella que mataria els nens amb aquest matxet si no tornava amb ell. La noia, en rebre els missatges, no va dubtar a avisar les autoritats, que es van personar a casa de l'acusat. Allà van trobar el matxet que apareixia al vídeo i se'l van emportar detingut.





L'home tenia denúncies prèvies per maltractament familiar i les autoritats no van poder explicar per què els menors es trobaven al seu càrrec aquella nit.