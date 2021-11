Així enfronta Ana Obregón el pitjor Nadal de la seva vida

Ana Obregón /@EP





Ana Obregón està passant el pitjor moment de la seva vida. L'any passat va perdre el seu fill, que va morir a causa d'un càncer contra el qual portava lluitant uns anys. Mesos després, va ser la seva mare la que va morir. Per això, per a Ana Obregón la vida mai no tornarà a ser el mateix. I encara menys el Nadal, una època de celebració per a molts però que ella no tornarà a celebrar mai.





Així ho ha explicat a les seves xarxes socials, on ha dit que s'ha "convertit en una muntanya russa d'emocions" i passa "de les llàgrimes a la cambra" després d'un any i mig sense el seu fill en què no ha pogut sortir de casa.





A més, ha compartit amb els seus seguidors que porta "setmanes rodant programes per a un Nadal" que la il·lusiona per poder estar amb tots ells, però que ella no celebrarà. “Si hi ha alguna cosa que tinc clara en aquesta anomenada vida, és que ja mai la celebraré”, ha escrit.





Després, ha acabat amb el missatge següent: "No obstant, es de dues persones que veient-me treballar en aquesta pluja de confeti estaran somrient".