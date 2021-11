Zulos barats: lloga un pis de 15 m2 per 419 euros i podràs independitzar-te a Barcelona

Diuen que Barcelona és una ciutat on els joves no es poden independitzar, una gran mentida per amagar que hi ha un mercat de zulos / trasters esperant qualsevol català que vulgui sortir de casa dels seus pares. Això sí, deixant el màxim objectes personals possibles i, preferiblement, també la dignitat. No hi ha espai per a més.





Aquest divendres a CatalunyaPress us portem un bon exemple del que hem esmentat: un espaiós apartament de 15 metres quadrats situat al cèntric carrer de Nàpols . Sens dubte, una perfecta opció per independitzar-se amb 30 anys i un sou de 1.000 euros, començant una vida amb grans objectius com llogar-ne un de 30 metres quadrats en arribar als 40. El somni català.









Captura de pantalla de Fotocasa





A l'anunci publicat a Fotocasa, l'anunciant explica que és un pis de 15 metres quadrats moblat -amb els mobles us quedaran uns 5 metres-, "ideal per a una sola persona". En aquest cas, només apte per a una persona.





Asseguren també que "no té instal·lació ni espai per a rentadora", així que renuncieu a independitzar-vos amb la roba neta, que això són pijotades. I si no, a la bugaderia, com es feia antigament.

Captura de pantalla de Fotocasa





El que no avisen és que no hi ha espai per a res més. De fet, la taula del menjador et convida a menjar mentre mires la programació atractiva que estigui emetent l'armari.





Això sí, quan feu fred podràs encendre l'estufa i, per la proximitat, incendiar la taula, el sofà i l'armari. Podreu morir calcinats, però no passareu fred.





Captura de pantalla de Fotocasa





Segons l'anunciant, el pis es troba al carrer de Nàpols 150, amb un índex de referència de 29,41 euros el metre quadrat. En aquest cas, el pis respecta l'índex de lloguer fixat per a un pis a aquesta zona.





Aquest bonic zulo compleix la Llei d'Habitatge català, és barat i permet viure al centre de Barcelona. Compleix tots els requisits per convertir-se en un caramel per a tots aquells que es vulguin independitzar i és la viva imatge del futur de la població jove. Us animeu?