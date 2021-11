El dia del llibre va néixer a Barcelona el 1926 per iniciativa d'un editor valencià (Sergio Vila-Sanjuán)

La feliç unió del llibre i de la rosa en una mateixa festa va ser fruit de la conjunció de la llavor plantada per l'editor valencià establert a Catalunya Vicente Clavel que va ser recollida el 1926 pel govern espanyol amb la institucionalització d'un dia del llibre que, en principi, es va celebrar el 7 d'octubre, data del naixement de Cervantes. Amb la república recent proclamada a Espanya, va passar al 23 d'abril i s'hi ha consolidat al punt que el 1996 adquiriria la seva consagració internacional per la UNESCO. Així ho va relatar el periodista i escriptor Sergio Vila-Sanjuán a la conferència que va pronunciar a l'Observatori de la llengua espanyola i les cultures hispàniques als Estats Units amb seu a l'Institut Cervantes de la Universitat de Harvard University, el text del qual s'ha publicat amb el títol de “Barcelona, ciutat dels llibres”.









Vila-Sanjuán destaca l'arrelament del llibre a la ciutat de Barcelona des de l'edat mitjana amb la promulgació el 1445 d'una ordenança per als llibreters, l'edició el 1473 del primer llibre imprès a la ciutat, una “Ètica” d'Aristòtil, i la consagració de Barcelona per Cervantes al Quixot on la comtal és l'única ciutat esmentada expressament i on el seu autor va voler que l'enginyós gentilhome visités una impremta.





El desenvolupament industrial de Barcelona i l'activitat comercial desenvolupada a través del seu port el va convertir en important centre editor en llatí, castellà i català, donant lloc fins i tot a l'aparició de llegendes com la del famós -i fictici- llibreter assassí. Amb el temps es va convertir en seu d'importants segells que han passat a la història del llibre, com Montaner i Simón, Salvat, Heinrich o Espasa, amb la seva enciclopèdia famosa, en un fenomen que s'ha consolidat més tard acreditant-la com el principal centre editor en llengua castellana.





Vila-Sanjuán recorda la vitalitat cultural barcelonina i els noms de nombrosos autors nascuts, emergits o assentats a la ciutat (Plá, Segarra, Maragall, Genet, Orwell i un llarg etcètera), els sorgits després de la guerra civil (Laforet, Rodoreda…) ), la generació d'hispanoamericans que es van establir als anys seixanta sota les ales de Barral, Herralde o Carmen Balcells (García Márquez, Vargas Llosa, Donoso, Edwards, Peri Rossi, Pitol, Bolaño, entre d'altres), així com l'aparició de un “gènere Barcelona” amb autors com Eduardo Mendoza o Ruiz Zafón.





Finalment al·ludeix també a la presència de la literatura i els escriptors dels Estats Units, destacant la tasca que al seu dia va desenvolupar l'Institut d'Estudis Nord-americans o la personalitat de Paul Auster, que qualifica de “literat adoptat per Barcelona”.